Chiến sự Ukraine ngày 894: Nga hạ nhiều tên lửa tầm xa, Kyiv nói phá hủy được Su-34

Nga chặn nhiều tên lửa Ukraine

Không quân Ukraine ngày 5.8 thông báo lực lượng phòng không đã phá hủy toàn bộ 24 máy bay không người lái (UAV) tấn công do Nga phóng đến trong đêm. Các máy bay bị bắn hạ tại các vùng Kyiv, Vinnytsia, Kirovohrad, Kharkiv, Sumy, Poltava và Dnipro, trang The Kyiv Independent đưa tin.

Lính cứu hỏa Ukraine chữa cháy sau một vụ tấn công tại Vinnytsia hôm 3.8 REUTERS

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không đã bắn hạ 4 tên lửa hành trình phóng từ trên không do Pháp sản xuất SCALP-EG (phiên bản của Anh tên là Storm Shadow) và đánh trúng 2 kho nhiên liệu và nơi tập trung quân của Ukraine trong vòng 24 giờ.



Bên cạnh đó, phòng không Nga còn bắn hạ 6 tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất, 7 rốc két HIMARS, một quả bom dẫn đường Hammer và 43 UAV.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga còn nói đã phá hủy thêm 2 xe tăng Leopard mà phương Tây cung cấp cho Ukraine tại tỉnh Kharkiv bằng UAV Lancet và lựu pháo Msta-S. Moscow cũng công bố video vụ việc.

Chiến sự trong vòng 24 giờ qua khiến quân đội Ukraine tổn thất 1.680 binh sĩ, theo phía Nga tuyên bố. Không thể kiểm chứng thông tin này.

Ukraine và Nga không bình luận về số liệu do bên kia đưa ra.

Xe tăng Leopard mà Nga nói vừa phá hủy BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Ukraine nói phá hủy tiêm kích bom Su-34

Quân đội Ukraine đã phá hủy một máy bay tiêm kích-ném bom Su-34 của Nga và một kho đạn tại sân bay Morozovsk ở tỉnh Rostov của Nga vào ngày 3.8, Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết vào ngày 5.8, trích dẫn hình ảnh vệ tinh.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đã xác nhận cuộc tấn công vào sân bay của Nga, cho biết một kho đạn chứa bom lượn đã bị tấn công.

Theo cơ quan tình báo quân sự, hai máy bay Su-34 khác của Nga có thể đã bị hư hại do mảnh vỡ. Bốn tòa nhà kỹ thuật và 2 nhà chứa máy bay cũng bị hư hại.

Cuộc tấn công đã phá hủy hoàn toàn một kho vũ khí hàng không của Nga, HUR cho biết. Các bức ảnh vệ tinh được công bố cho thấy các hố bom do vụ nổ gây ra trong sân bay, nằm cách tiền tuyến 265 km. Phía Nga không bình luận gì về thông tin này.

Hãng TASS đưa tin phòng không Nga đã phá hủy hơn 40 UAV tại huyện Morozovsky vào rạng sáng 2.8. Cuộc tấn công gây hư hại một trạm biến áp và một số ngôi nhà. Trong ngày 5.8, tỉnh trưởng Rostov Vasily Golubev cho hay 8 người bị thương sau khi một UAV chứa thiết bị nổ rơi xuống và phát nổ gần sân bay ở Morozovsky. Nhà chức trách đang điều tra hiện trường và người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.



Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến Iran

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu, người vừa rời khỏi chức Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 5, đã đến Iran trong chuyến thăm làm việc theo kế hoạch nhằm thảo luận các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực, Hội đồng An ninh Nga cho biết ngày 5.8.

Theo hãng tin Sputnik, ông Shoigu sẽ hội đàm với người đồng cấp Iran Ali Akbar Ahmadian và Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri. Ông Shoigu sẽ được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tiếp đón.

Chương trình nghị sự tại Tehran bao gồm nhiều vấn đề hợp tác giữa Nga và Iran, trong đó có an ninh và kinh tế.

Ông Sergei Shoigu thời còn làm Bộ trưởng Quốc phòng, trong một cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Ashtiani BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tiết lộ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thống Masoud Pezeshkian tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở thành phố Kazan (Nga) vào tháng 10. Hồi tháng 7, ông Pezeshkian đã đưa ra thông điệp nhấn mạnh rằng Nga là "một đồng minh chiến lược và là nước láng giềng có giá trị của Iran", đồng thời tuyên bố chính quyền của ông vẫn cam kết mở rộng và tăng cường hợp tác song phương.

"Tôi sẽ tiếp tục ưu tiên hợp tác song phương và đa phương với Nga, đặc biệt là trong các khuôn khổ như BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và Liên minh Kinh tế Á-Âu", ông Pezeshkian tuyên bố.

Chuyến thăm của ông Sergei Shoigu diễn ra trong bối cảnh Israel đang chuẩn bị ứng phó với một cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran và phong trào Hezbollah ở Li Băng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh và chỉ huy Hezbollah Fuad Shukr vào tuần trước.

Ukraine nhận tài trợ 3,9 tỉ USD từ Mỹ

Ukraine đã nhận được 3,9 tỉ USD từ Mỹ thông qua chương trình của Ngân hàng Thế giới, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết ngày 5.8.

Theo trang The Kyiv Independent, đây là đợt tài trợ đầu tiên trong năm 2024 theo thỏa thuận tài chính mới giữa Ukraine và Ngân hàng Thế giới được công bố vài ngày trước đó.

"Các khoản tiền này sẽ được sử dụng để tài trợ cho các khoản chi ngân sách ưu tiên như lương giáo viên, bác sĩ và nhân viên cứu hộ, lương hưu và phúc lợi xã hội", Thủ tướng Shmyhal nói.

Bộ Tài chính Ukraine thông báo thỏa thuận là một phần của dự án Hòa bình tại Ukraine, là công cụ chính của Ngân hàng Thế giới để cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine từ đầu xung đột. Tính luôn khoản tài trợ mới, tổng cộng gần 30 tỉ USD đã được kêu gọi tính đến nay, chủ yếu từ Mỹ.

Ông Shmyhal cho biết thêm rằng trong năm nay, Kyiv sẽ nhận được 7,8 tỉ USD hỗ trợ ngân sách trực tiếp từ Washington, "sẽ cho phép Ukraine tự tin vượt qua giai đoạn tài chính này".