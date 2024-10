Chiến sự Ukraine ngày 955: Nga kiểm soát thêm làng, có thể đã triển khai UAV 'lạ'

Ukraine nghi Nga triển khai UAV "lạ"

Báo Ukrainska Pravda ngày 5.10 dẫn lời người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết ngoài máy bay không người lái (UAV) Shahed, Nga đang sử dụng loại UAV khác để tăng hiệu quả tác chiến, do UAV Shahed dễ bị ảnh hưởng bởi hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine.

Khi đề cập tình hình giao tranh đêm 4.10, ông Ihnat nói 3 UAV Shahed bị bắn hạ, trong khi 10 UAV khác của Nga "biến mất" ở các vùng phía bắc và phía nam Ukraine. Giới chức Ukraine cho rằng có khả năng cao đây là các UAV chưa xác định chủng loại.

Mẫu UAV Gereba của Nga ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DEFENSE EXPRESS

Lực lượng Nga được cho là ngày càng sử dụng nhiều loại UAV giá rẻ, bao gồm UAV Gerbera, được Nga sản xuất với 3 phiên bản: do thám điện tử, tự sát và làm mồi nhử. Theo trang Defense Express, UAV loại này có thân máy bay bằng xốp và được lắp ráp đơn giản, do đó có thể xuất hiện trường hợp bị rơi hoặc tự ngừng hoạt động.

Không quân Ukraine cũng nêu rằng các phương tiện trên không của Moscow đều sẽ hiển thị là dấu chấm trên màn hình radar, do đó chỉ có thể kiểm tra các mảnh vỡ tại hiện trường mới xác định được đó là loại UAV nào.

Ông Ihnat nhấn mạnh rằng lực lượng Nga đang sử dụng một số lượng lớn các phương tiện tấn công trên không để áp đảo hệ thống phòng không Ukraine và tiến hành trinh sát. Viên chức Ukraine cũng yêu cầu người dân nếu phát hiện vật thể đáng ngờ giống UAV, không nên tự ý hành động mà báo cho cơ quan thực thi pháp luật.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm làng ở miền Đông

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.10 cho biết quân đội nước này đã kiểm soát khu định cư Zhelanne Druge ở tỉnh Donetsk. Ngôi làng nằm gần thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine và là mục tiêu hàng đầu của lực lượng Moscow ở miền đông Ukraine, TASS đưa tin.

Tại thành phố Horlivka ở Donetsk, chính quyền do Nga bổ nhiệm thông tin 11 người bị thương do các đợt pháo kích từ Ukraine. Ở những mặt trận khác, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bắn hạ 10 UAV của Ukraine nhằm vào các vùng Belgorod, Voronezh, Kursk của Nga. Tỉnh trưởng Voronezh nói 1 thường dân bị thương do UAV của Kyiv.

Ở chiều ngược lại, Ukraine thông tin 2 người thiệt mạng khi Nga tấn công vào tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine, theo AFP. Moscow chưa phản hồi thông tin này. Quân đội Nga nhiều lần phủ nhận tấn công vào các hạ tầng dân sự tại Ukraine.

Moscow ngày 5.10 tuyên bố Ukraine tổn thất đến 755 binh sĩ trong các chiến dịch của cụm quân tác chiến phía nam thuộc lực lượng Nga trong 24 giờ. Tại Kursk, quân đội Nga nói hơn 400 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong ngày qua, cùng với đó 1 xe tăng và 15 xe bọc thép chiến đấu bị phá hủy.

Kyiv chưa bình luận tuyên bố của Nga.

Lực lượng Ukraine kiểm tra mảnh vỡ từ máy bay Nga tại thành phố Kostintynivka ở Donetsk ngày 5.10 ẢNH: REUTERS

Theo cập nhật tình báo từ Bộ Quốc phòng Anh ngày 5.10, Nga đã tiếp tục các chiến dịch tấn công hồi cuối tháng 9, dẫn đến kết quả kiểm soát thành phố chiến lược Vuhledar ở Donetsk và buộc lực lượng Ukraine phải rút lui. Phía Anh cho hay quân đội Nga những tuần tới có thể sẽ mở các cuộc tấn công xuất phát từ Vuhledar, mục tiêu được nhắm đến nhiều khả năng là thị trấn Velyka Novosilka ở Zaporizhzhia và thị trấn Bohoiavlenka, cách Vuhledar 8km về phía bắc.



Hôm 3.10, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi thông báo đã ra lệnh tăng cường phòng thủ khu vực Donetsk, một ngày sau khi các lực lượng của Kiev tuyên bố rút khỏi Vuhledar.

Trong một diễn biến khác, công tố viên Ukraine ngày 5.10 nói rằng đang điều tra cáo buộc quân đội Nga đã hành quyết 4 tù binh Ukraine, AFP đưa tin. Văn phòng công tố tỉnh Kharkiv cho biết đã bắt giữ 1 người nghi liên quan vụ hành quyết. Vụ việc được cho là diễn ra tại thành phố Vovchansk ở Kharkiv.

Nga chưa bình luận thông tin từ công tố viên Ukraine. Kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022, Kyiv và Moscow nhiều lần cáo buộc hành quyết tù binh của đối thủ.

Ông Zelensky sẽ trình bày "kế hoạch chiến thắng" vào tuần sau

Reuters ngày 5.10 đưa tin trong bài đăng trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói sẽ trình bày "kế hoạch chiến thắng" tại cuộc họp thường kỳ với các đồng minh ở căn cứ Ramstein (Đức) vào ngày 12.10.

"Chúng tôi sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng, các bước đi rõ ràng, cụ thể để chấm dứt cuộc chiến một cách công bằng", ông viết. Tổng thống Zelensky đã đề cập bản kế hoạch này trong nhiều tháng qua. Trong chuyến công du Mỹ tuần trước, ông đã trình bày kế hoạch với Tổng thống Joe Biden, Phó tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump, dù chi tiết không được tiết lộ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết kế hoạch này bao gồm "một số bước đi hiệu quả" mà Washington sẽ tham gia với Ukraine. Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal đã dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, nói rằng kế hoạch trên thực chất là một yêu cầu tăng cường viện trợ vũ khí và dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa, trong khi thiếu đi một chiến lược toàn diện.

Cuộc gặp ngày 12.10 dự kiến có sự góp mặt của các lãnh đạo và quan chức của hơn 50 đồng minh Ukraine, bao gồm Tổng thống Biden. Tại cuộc gặp hồi tháng 9, cũng ở căn cứ Ramstein, ông Zelensky đã thúc giục phương Tây sớm viện trợ vũ khí để đối phó với quân đội Nga.