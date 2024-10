Chiến sự Ukraine ngày 981: Ukraine hé lộ ứng dụng AI trên chiến trường

Giới chức Ukraine ngày 31.10 cáo buộc rằng các cuộc tấn công do lực lượng Nga tiến hành vào 6 tỉnh của Ukraine đã giết chết ít nhất 9 người và làm bị thương ít nhất 47 người trong 24 giờ, theo trang tin The Kyiv Independent.

Những tỉnh bị tấn công gồm Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kherson, Sumy và Odessa, theo The Kyiv Independent.

Quân nhân Ukraine tại tỉnh Donetsk khai hỏa pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 về phía binh sĩ Nga ngày 26.10

Ảnh: Reuters

Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 17 trong số ít nhất 50 máy bay không người lái do Nga phóng vào Ukraine trong đêm 30.10 và rạng sáng 31.10.

Đến tối 31.10 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc và tuyên bố trên của phía Ukraine.

UAV tấn công vào 6 tỉnh của Nga?

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 20 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở 6 tỉnh của Nga trong đầu ngày 31.10, theo Hãng tin TASS. Trong số UAV bị bắn hạ có 8 chiếc ở tỉnh Rostov, 5 chiếc ở Kursk, 3 chiếc ở Volgograd, 2 chiếc ở Bryansk, 1 chiếc ở Belgorod và 1 chiếc ở Voronezh.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố phi hành đoàn của trực thăng tấn công/trinh sát Ka-52M đã tiêu diệt xe tăng và binh lính Ukraine trong các cuộc không kích ở tỉnh Kursk.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 300 quân nhân tại Kursk trong 24 giờ. Tính tổng cộng, lực lượng Ukraine đã mất hơn 28.600 quân nhân kể từ khi giao tranh bắt đầu ở tỉnh Kursk vào ngày 6.8.

Máy bay chiến thuật và pháo binh Nga đã tấn công các nhóm quân nhân và thiết bị của 14 lữ đoàn Ukraine tại Kursk, theo TASS.

Đến tối 31.10 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Nga.

Ukraine sử dụng hàng chục hệ thống AI cho UAV

Reuters ngày 31.10 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Kateryna Chernohorenko tiết lộ rằng Ukraine đang sử dụng hàng chục hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nội địa cho máy bay không người lái (UAV) để tiếp cận các mục tiêu trên chiến trường mà không cần người điều khiển.

Các hệ thống sử dụng AI cho phép UAV giá rẻ mang theo chất nổ phát hiện hoặc bay đến mục tiêu của chúng ở những khu vực được bảo vệ bằng việc gây nhiễu tín hiệu. Việc gây nhiễu tín hiệu như thế đã làm giảm hiệu quả của UAV được điều khiển kiểu thủ công.

Việc chuyển sang sử dụng AI, đặc biệt là trong việc tìm mục tiêu và điều khiển bay của UAV, là một mặt trận mới nổi quan trọng trong cuộc đua công nghệ đã diễn ra kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

"Hiện có hàng chục giải pháp trên thị trường từ các nhà sản xuất Ukraine... những giải pháp đó đang được mua và cung cấp cho lực lượng vũ trang và các lực lượng phòng thủ khác", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Kateryna Chernohorenko nói về các hệ thống AI dành cho UAV. Bà Chernohorenko cho biết thêm các hệ thống AI dành cho UAV đang được sử dụng theo cách có mục tiêu trong các hoạt động đặc biệt.

Các hệ thống UAV tự động ngày càng cần thiết đối với những người lính đang tìm kiếm cách để đánh bại việc sử dụng chiến tranh điện tử ngày càng tăng nhanh trên chiến trường. Các hệ thống tác chiến điện tử tạo ra một mái vòm mang tính bảo vệ xung quanh vị trí của chúng bằng cách phát ra các tín hiệu mạnh làm gián đoạn liên lạc giữa UAV và người điều khiển, khiến người điều khiển mất kiểm soát UAV và trượt mục tiêu.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskovcho ngày 31.10 nói rằng giới lãnh đạo Ukraine rõ ràng lo lắng về những bước tiến của Nga ở tiền tuyến nếu Ukraine yêu cầu Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa.

Trước đó, tờ The New York Times loan tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Washington cung cấp tên lửa Tomahawk có tầm bắn 2.500 km, lớn hơn nhiều so với tầm bắn của bất kỳ tên lửa nào mà Ukraine hiện có trong kho vũ khí của mình.

Cũng theo The New York Times, ông Zelensky đã yêu cầu Mỹ cung cấp Tomahawk như một phần của "kế hoạch chiến thắng" mà ông đã trình bày trong tháng 10, trong đó có vài phần ông nói là bí mật.

Ông Peskov nói rằng các kế hoạch của Ukraine, dù bí mật hay không, "là nhằm kéo các nước phương Tây vào cuộc chiến càng nhanh càng tốt và hợp pháp hóa nó. Tất cả những mánh khóe này đều có mục tiêu cuối cùng. Đây là cách chúng tôi xem xét vấn đề".

Đến tối 31.10 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Mỹ đối với phát ngôn trên của ông Peskov.

