Chiến thắng Điện Biên Phủ: Thiên sử vàng son cần được phát huy trong GDQP-AN

"Chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng".

2 câu thơ của nhà thơ Tố Hữu đã đi vào tiềm thức của nhiều thế hệ người Việt mỗi khi nhắc đến chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.

Trong những ngày đầu tháng 5, cả nước cùng hướng về Điện Biên Phủ - nơi mà cách đây 70 năm, thiên sử vàng đã được viết nên bởi ý chí quật cường và nghệ thuật quân sự độc đáo.

Bức tranh panorama lớn nhất Đông Nam Á (diện tích 3.225 m2) về chiến dịch Điện Biên Phủ tại bảo tàng Chiến Thắng Điện Biên Phủ ở TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên

CHIÊU NGÔ

Sáng 3.5.2024, những bài học và ý nghĩa thực tiễn của chiến dịch lịch sử ấy một lần nữa được phân tích, làm rõ và gợi mở tại Hội thảo khoa học quốc gia "70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và bài học cho công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh hiện nay", do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - ĐHQG TP.HCM tổ chức.

Hội thảo xoay quanh 3 chủ đề chính: Chiến thắng Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng son, Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sứ mệnh kế thừa, và Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học cho công tác giáo dục quốc phòng và an ninh hiện nay CHIÊU NGÔ





Ban tổ chức đã chọn lọc được 53 bài tham luận xuất sắc trong tổng số 146 bài tham luận của các nhà khoa học; các tác giả đang công tác, học tập tại 39 đơn vị và địa phương trong cả nước.