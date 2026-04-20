Chiến thuật chọn môn thi tốt nghiệp tăng cơ hội trúng tuyển nguyện vọng yêu thích

Từ 14 đến 16 giờ 20 ngày 21.4, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 "Chiến thuật tăng cơ hội trúng tuyển vào nguyện vọng yêu thích". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Thông tin được công bố tại Hội nghị tuyển sinh năm 2026 của Bộ GD- ĐT sáng 20.4, cho thấy từ năm 2022 đến nay, số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đều trên mức trên 1 triệu thí sinh. Số thí sinh trúng tuyển, tỷ lệ thí sinh nhập học cũng tăng dần qua từng năm. Trong đó, năm 2025 số thí sinh trúng tuyển nhập học trên chỉ tiêu đạt mức kỷ lục, lên tới mức 90%, cao nhất trong 4 năm qua. Trong 5 phương thức tuyển sinh chủ đạo của năm 2025, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm tới trên 50% thí sinh trúng tuyển.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ảnh: nhật thịnh

Từ ngày 24.4 tới đây, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Đây là một bước vô cùng quan trọng vì môn thi có liên quan đến tổ hợp môn xét tuyển vào ĐH. Với cách thức tuyển sinh ĐH năm nay, làm thế nào để tối ưu hóa tổ hợp môn xét tuyển ĐH từ việc lựa chọn môn thi tốt nghiệp THPT?

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Chiến thuật tăng cơ hội trúng tuyển vào nguyện vọng yêu thích" sẽ có thông tin lưu ý quan trọng trong việc chọn môn thi, cách sử dụng phương thức xét tuyển, cách sắp xếp nguyện vọng để có lợi cạnh tranh nhất.

*Đợt 1 diễn ra từ 14 giờ -15 giờ, gồm các chuyên gia:

Tiến sĩ Võ Thanh Hải , Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;

, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân; Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích , Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF);

, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF); Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Bạn đọc quan tâm tới việc chọn môn thi tốt nghiệp THPT, cách sử dụng phương thức xét tuyển có thể đặt câu hỏi trong phần bình luận chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 tại các địa chỉ trên.

Đợt 2 diễn ra từ 15 giờ 15-16 giờ 15, gồm các chuyên gia: Tiến sĩ Lê Sĩ Hải , Giám đốc điều hành Trường ĐH Văn Hiến;

, Giám đốc điều hành Trường ĐH Văn Hiến; Thạc sĩ Cao Quảng Tư , Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;

, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn; Thạc sĩ Nguyễn Xuân Luyện, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.



