Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Chiến thuật chọn môn thi tốt nghiệp tăng cơ hội trúng tuyển nguyện vọng yêu thích

Hà Ánh
20/04/2026 15:59 GMT+7

Từ ngày 24.4, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Với cách thức tuyển sinh ĐH năm nay, thí sinh cần có chiến thuật gì để tăng cơ hội trúng tuyển nguyện vọng yêu thích từ việc lựa chọn môn thi tốt nghiệp THPT?

Từ 14 đến 16 giờ 20 ngày 21.4, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 "Chiến thuật tăng cơ hội trúng tuyển vào nguyện vọng yêu thích". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Thông tin được công bố tại Hội nghị tuyển sinh năm 2026 của Bộ GD- ĐT sáng 20.4, cho thấy từ năm 2022 đến nay, số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đều trên mức trên 1 triệu thí sinh. Số thí sinh trúng tuyển, tỷ lệ thí sinh nhập học cũng tăng dần qua từng năm. Trong đó, năm 2025 số thí sinh trúng tuyển nhập học trên chỉ tiêu đạt mức kỷ lục, lên tới mức 90%, cao nhất trong 4 năm qua. Trong 5 phương thức tuyển sinh chủ đạo của năm 2025, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm tới trên 50% thí sinh trúng tuyển.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Từ ngày 24.4 tới đây, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Đây là một bước vô cùng quan trọng vì môn thi có liên quan đến tổ hợp môn xét tuyển vào ĐH. Với cách thức tuyển sinh ĐH năm nay, làm thế nào để tối ưu hóa tổ hợp môn xét tuyển ĐH từ việc lựa chọn môn thi tốt nghiệp THPT?

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Chiến thuật tăng cơ hội trúng tuyển vào nguyện vọng yêu thích" sẽ có thông tin lưu ý quan trọng trong việc chọn môn thi, cách sử dụng phương thức xét tuyển, cách sắp xếp nguyện vọng để có lợi cạnh tranh nhất.

*Đợt 1 diễn ra từ 14 giờ -15 giờ, gồm các chuyên gia:

  • Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;
  • Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF);
  • Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Bạn đọc quan tâm tới việc chọn môn thi tốt nghiệp THPT, cách sử dụng phương thức xét tuyển có thể đặt câu hỏi trong phần bình luận chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 tại các địa chỉ trên.

Đợt 2 diễn ra từ 15 giờ 15-16 giờ 15, gồm các chuyên gia:

  • Tiến sĩ Lê Sĩ Hải, Giám đốc điều hành Trường ĐH Văn Hiến;
  • Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn; 
  •  Thạc sĩ Nguyễn Xuân Luyện, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.


Tin liên quan

Số thí sinh trúng tuyển nhập học ĐH năm 2025 cao kỷ lục

Số thí sinh trúng tuyển nhập học ĐH năm 2025 cao kỷ lục

Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy, năm 2025 số thí sinh trúng tuyển nhập học trên chỉ tiêu đạt mức cao kỷ lục, đạt tỷ lệ lên tới 90%, cao nhất trong 4 năm qua.

Khám phá thêm chủ đề

chọn môn thi tốt nghiệp THPT Trúng tuyển chiến thuật sắp xếp nguyện vọng tuyển sinh ĐH 2026 chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 Tư vấn trực tuyến
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận