Chiến trường Điện Biên Phủ sau 70 năm

Vào lúc 17 giờ 5 ngày 13.03.1954, bộ đội Việt Minh mở trận pháo kích cấp tập vào cứ điểm Him Lam của quân Pháp. Cuộc tấn công dữ dội này đã mở ra một chương mới của cuộc chiến đấu đầy cam go tại Điện Biên Phủ trong 56 ngày đêm. Trải qua nhiều đợt tấn công liên tục, Đại đoàn 316 của quân ta cuối cùng đã đánh bại hoàn toàn lực lượng Pháp, chiếm được cứ điểm Him Lam vào khoảng 20 giờ 30 cùng ngày. Tới nay, sau 70 năm, những hầm hào của quân Pháp trên đỉnh đồi vẫn còn nguyên vẹn dấu tích.