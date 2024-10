Chiều nay Nam bộ mưa to nhiều nơi, tiếp tục kéo dài đến ngày mai

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết từ 7 giờ sáng đến 15 giờ chiều nay (3.10), ở khu vực nam Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa có nhiều nơi trên 60 mm như: An Bình B (Đồng Tháp) 124,4 mm, Bến Sỏi (Tây Ninh) 97,8 mm, Hồ Đá Đen (Vũng Tàu) 79,2 mm, An Xuyên (Cà Mau) 73,6 mm, TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) 69,8 mm, Phú Thạnh (Đồng Nai) 65,6 mm…



TP.HCM và Nam bộ tiếp tục có mưa to kéo dài trong tối nay và ngày mai 4.10 ẢNH: CHÍ NHÂN

Từ chiều tối nay đến ngày mai (4.10), ở khu vực Bình Thuận, nam Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 -30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất…

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ (Đài Nam bộ) vừa đưa ra cảnh báo sét và mưa to diện rộng trên nhiều nơi NGUỒN: ĐÀI NAM BỘ

Đáng chú ý, tại Bình Thuận đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Suối Kiết 1 là 135 mm, La Ngâu 99,6 mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Bình Thuận đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 3 - 6 giờ tới, khu vực tỉnh Bình Thuận tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Bình Thuận, đặc biệt tại các huyện: Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, TX.La Gi.