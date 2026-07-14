Chiêu trò bẫy livestream cào vé số trúng thưởng giả, chiếm đoạt hơn 500 tỉ đồng

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá và khởi tố 5 bị can tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia.