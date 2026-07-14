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Chiêu trò bẫy livestream cào vé số trúng thưởng giả, chiếm đoạt hơn 500 tỉ đồng
Video Thời sự

Chiêu trò bẫy livestream cào vé số trúng thưởng giả, chiếm đoạt hơn 500 tỉ đồng

Hữu Tú - Hoàng Anh
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá và khởi tố 5 bị can tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia.

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