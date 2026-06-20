Chiic House - Từ ý tưởng khác biệt đến khát vọng dẫn đầu thị trường lưu trú ngách

Khởi nghiệp từ năm 2022 với sự dẫn dắt của Founder Hoàng Việt Đức, Chiic House bắt đầu từ một khách sạn 17 phòng được cải tạo từ mô hình lưu trú truyền thống. Chỉ sau hơn ba năm phát triển, hệ thống đã mở rộng đến 28 khách sạn tại 14 tỉnh, thành: Đà Nẵng, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Lạt, Quy Nhơn, Vũng Tàu, Ninh Bình, Nghệ An…

Đây là một trong những thương hiệu tiên phong khai phá phân khúc còn mới mẻ nhưng giàu tiềm năng tại Việt Nam.

Trong đó 11 cơ sở đang hoạt động, 17 cơ sở trong quá trình xây dựng và nhiều nơi nhận được sự quan tâm của giới đầu tư nhờ tốc độ phát triển và hiệu quả khai thác tài sản.

Các nhà đầu tư cho rằng, với cùng một suất đầu tư, mô hình Chiic House có khả năng tạo ra lợi nhuận cao gấp 2 - 3 lần so với mô hình căn hộ cho thuê truyền thống.

Đặc biệt mô hình lưu trú này ít phụ thuộc vào yếu tố mùa vụ du lịch, nhờ tập trung vào nhu cầu trải nghiệm và nghỉ ngơi riêng tư của khách hàng địa phương, giúp doanh thu duy trì ổn định trong suốt cả năm.

Điểm khác biệt của Chiic House còn ở khả năng tham gia sâu vào toàn bộ quá trình đầu tư và vận hành, từ hỗ trợ khảo sát vị trí, đánh giá nhu cầu thị trường, tư vấn quy mô đầu tư, thiết kế, thi công, kiểm soát chất lượng, tuyển dụng, đào tạo,…

Tất cả được quản lý thông qua nền tảng công nghệ tập trung cùng trung tâm điều hành đặt tại Đà Nẵng.

Nhờ đó, chủ đầu tư được giải phóng đáng kể thời gian quản lý nhưng vẫn có thể theo dõi toàn bộ hoạt động kinh doanh một cách minh bạch và hiệu quả.

Tại Hội chợ Triển lãm quốc tế công nghệ cửa hàng và nhượng quyền thương hiệu Việt Nam 2025 TP.HCM, trong 240 thương hiệu với 396 gian hàng đến từ 16 nước, sự tham gia của Chiic House nhận được nhiều mối quan tâm lớn từ các nhà đầu tư ở diễn đàn kết nối đầu tư và nhượng quyền lớn bậc nhất khu vực.

Góp mặt tại triển lãm quốc tế cho thấy khát vọng của Chiic House trong việc đưa mô hình khách sạn tình yêu nhượng quyền tiếp cận rộng rãi hơn với cộng đồng đầu tư trong và ngoài nước.

Với tốc độ phát triển bền vững cùng chiến lược vận hành bài bản, Chiic House từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đơn vị vận hành chuỗi khách sạn tình yêu hàng đầu Việt Nam và xa hơn là mở rộng thương hiệu ra thị trường quốc tế trong những năm tới.

Thông tin về cơ hội nhượng quyền và đầu tư khách sạn được cập nhật tại website chiichouse.com. Liên hệ hợp tác đầu tư: 0967889267