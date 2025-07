Chìm tàu đánh cá ở Quảng Ninh, 9 người được cứu kịp thời

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), khoảng 9 giờ sáng 22.7, quá trình làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các phương tiện thủy vào khu vực tránh trú bão số 3 (Wipha), tổ công tác Thủy đoàn 1 (thuộc Cục CSGT) phát hiện tàu cá mang số hiệu QNg 92614-TS, do thuyền trưởng Trần Thành Pháp (42 tuổi, trú xã An Phú, Quảng Ngãi) điều khiển, bị gió lốc xô lật chìm trên tuyến sông Chanh (P.Quảng Yên, Quảng Ninh).



Tổ công tác của Thủy đoàn 1 ứng cứu tàu đánh cá bị chìm ẢNH: ANH TUÂN

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 9 người.

Ngay lập tức, tổ công tác đã điều động tàu tuần tra cao tốc cùng 8 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường và kịp thời hỗ trợ đưa toàn bộ thuyền viên vào bờ an toàn, đồng thời tổ chức cứu vớt tài sản bị trôi dạt.

Trước diễn biến khó lường của bão số 3, Cục CSGT khuyến cáo người dân không cố đi vào đường ngập, nước sâu.

Tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của CSGT và lực lượng điều tiết, theo dõi thông tin thời tiết, cảnh báo giao thông qua đài báo, mạng xã hội chính thống để có lộ trình phù hợp khi tham gia giao thông.