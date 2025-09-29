China Airlines chính thức mở đường bay thẳng Đài Bắc - Phoenix từ tháng 12

Theo lịch trình, chuyến CI 036 khởi hành từ sân bay quốc tế Đào Viên (Đài Bắc) lúc 16g30 và hạ cánh tại Phoenix vào 13g35 cùng ngày. Chiều ngược lại, chuyến CI 035 cất cánh từ Phoenix lúc 16g và đến Đài Bắc vào lúc 22g20 ngày hôm sau (giờ địa phương).

Đội ngũ hãng hàng không China Airlines.

Nhân dịp khai trương đường bay, hãng triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt: tất cả hành khách bay chặng về từ Phoenix đến Việt Nam sẽ được hãng tặng miễn phí 01 đêm khách sạn cao cấp tại Đài Bắc (TPE). Đây không chỉ là lời tri ân gửi đến khách hàng mà còn là cơ hội để du khách có thêm trải nghiệm tại Đài Loan trước khi tiếp tục hành trình.

Song song đó, China Airlines còn tung ra loạt ưu đãi hấp dẫn cho hành khách bay Mỹ: giảm giá vé lên đến 15% cho các đường bay từ Việt Nam đến nhiều điểm hấp dẫn ở Mỹ, hoàn vé miễn phí khi bị từ chối Visa B1/B2, và tặng thêm 01 kiện hành lý ký gửi cho hành khách từ Việt Nam đến Mỹ.

*Chương trình áp dụng cho các chặng bay đến Los Angeles, Ontario, San Francisco, Seattle, New York, Phoenix và Vancouver.

Dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới của China Airlines

Thông tin được công bố trong chuyến thăm bang Arizona vào ngày 18.9 vừa qua, do ông Kevin Chen - Tổng Giám đốc China Airlines dẫn đầu, gặp gỡ Bà Kate Gallego - Thị trưởng thành phố Phoenix. Tại buổi gặp gỡ, hai bên khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác để thúc đẩy giao lưu thương mại và du lịch giữa Mỹ - Đài Loan (Trung Quốc).

Ông Chen bày tỏ sự cảm kích đến chính quyền bang Arizona và thành phố Phoenix vì những hỗ trợ thiết thực để tuyến bay mới có thể đi vào hoạt động. Với đường bay này, China Airlines cũng trở thành hãng hàng không Đài Loan (Trung Quốc) tiên phong khai thác thẳng đến Phoenix, khẳng định vị thế tiên phong trong chiến lược mở rộng mạng lưới tại Bắc Mỹ.

Trên thực tế, từ năm 2022, China Airlines đã nhiều lần vận hành thuê chuyến thành công đến Arizona, tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng đường bay chính thức. Song song đó, sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor - lớn bậc nhất và bận rộn bậc nhất của Arizona, ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về cả lượng khách lẫn hàng hóa, cho thấy tiềm năng dồi dào của thị trường này.

Phoenix - "Trạm chiến lược" mới của China Airlines

Không chỉ đơn thuần là một điểm đến du lịch mới mẻ, Phoenix còn được định vị là trạm chiến lược trong hệ thống vận hành của China Airlines tại Mỹ. Thành phố này có vị trí trung tâm, thuận lợi cho việc kết nối đến nhiều điểm nội địa.

Thông qua hợp tác liên doanh với Southwest Airlines, hành khách từ Phoenix có thể dễ dàng nối chuyến đến hơn 50 thành phố lớn của Mỹ như Dallas, Houston, Las Vegas, Chicago… Điều này mang lại sự thuận tiện tối đa, giúp hành khách tiết kiệm thời gian di chuyển và linh hoạt hơn trong việc sắp xếp lịch trình.

Đại diện China Airlines và Southwest Airlines chính thức ký kết hợp tác.

Với tuyến bay Đài Bắc - Phoenix, hãng kỳ vọng mang đến thêm lựa chọn kết nối cho du khách quốc tế, trong đó có hành khách Việt Nam. Đây là điểm trung chuyển thuận lợi để khám phá miền Tây nước Mỹ hoặc nối chuyến đến nhiều thành phố lớn trong khu vực.

Mạng lưới Bắc Mỹ tiếp tục mở rộng

Hiện China Airlines đang khai thác các đường bay đến Bắc Mỹ gồm New York, Los Angeles, Ontario (California), San Francisco, Seattle và Vancouver. Với sự bổ sung Phoenix, tổng số chuyến bay khứ hồi hàng tuần của hãng đến Bắc Mỹ sẽ nâng lên 40 chuyến.

Bên cạnh mở tuyến mới, hãng tiếp tục đẩy mạnh mở rộng đội bay và nâng tần suất trên nhiều tuyến trọng điểm, khẳng định nỗ lực không ngừng trong việc mở rộng kết nối toàn cầu, mang đến nhiều lựa chọn thuận tiện hơn cho khách hàng quốc tế. Lịch bay mùa đông 2025 sẽ chính thức áp dụng từ ngày 26.10 với nhiều điểm nhấn: tuyến Đài Bắc - Tokyo (Narita) tăng lên 4 chuyến/ngày; tuyến Đài Bắc - London nâng thành 5 chuyến/tuần từ tháng 11.2025. Ngoài ra, China Airlines cũng lên kế hoạch chuyển sang hoạt động tại nhà ga Terminal One mới tại sân bay JFK New York vào năm tới, nhằm mang đến nhiều trải nghiệm thuận tiện và hiện đại hơn cho hành khách.