China Airlines hợp tác ngân hàng nội địa triển khai ưu đãi đến 15% cho hành khách

Tận dụng hệ sinh thái tài chính nội địa để tiếp cận khách hàng

Trong bối cảnh chi phí cho các chuyến bay đường dài vẫn là một trong những rào cản lớn, các chương trình giảm giá trực tiếp được đánh giá có tác động rõ rệt đến nhu cầu mua vé. Theo đó, hành khách thanh toán vé máy bay bằng thẻ của các ngân hàng đối tác Techcombank, Vietcombank, Sacombank và VIB có thể nhận ưu đãi lên đến 15% trên giá vé, áp dụng cho một số hành trình quốc tế.

Theo đại diện hãng, việc hợp tác với các ngân hàng nội địa không chỉ dừng ở chương trình khuyến mãi ngắn hạn mà còn nằm trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tại thị trường Việt Nam. Thông qua mạng lưới khách hàng sẵn có của các ngân hàng, China Airlines có thể tiếp cận nhóm người dùng có nhu cầu chi tiêu du lịch quốc tế, đồng thời tích hợp ưu đãi trực tiếp vào phương thức thanh toán nhằm rút ngắn hành trình ra quyết định của khách hàng.

Tăng ưu đãi cho hành trình đến Mỹ và Canada, mở rộng kết nối

Theo ghi nhận, nhu cầu di chuyển từ Việt Nam đến khu vực Bắc Mỹ đang có xu hướng tăng trở lại, đặc biệt ở nhóm khách đi thăm thân, du học và công tác. Song song với chương trình hợp tác ngân hàng, China Airlines triển khai thêm các chính sách hỗ trợ cho hành trình đến Hoa Kỳ và Canada, bao gồm ưu đãi giá vé trên một số chặng bay, tặng thêm hành lý đối với hành khách khởi hành từ Việt Nam đến Mỹ, cùng chính sách hoàn vé miễn phí trong trường hợp không được cấp visa. Ngoài ra, hành khách còn có thể nhận voucher sử dụng phòng chờ tại sân bay, góp phần nâng cao trải nghiệm trước chuyến bay.

Thành lập từ năm 1959, China Airlines hiện khai thác mạng lưới bay kết nối nhiều điểm đến tại châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, với đội bay thân rộng như Boeing 777-300ER phục vụ các đường bay dài. Chất lượng dịch vụ của hãng được ghi nhận với chứng nhận 4 sao từ Skytrax và danh hiệu APEX 5 Star Global Airline trong nhiều năm liên tiếp.

Từ ngày 20.1, hãng chính thức hợp tác với Southwest Airlines nhằm mở rộng mạng lưới kết nối giữa châu Á và Hoa Kỳ, giúp hành khách có thêm lựa chọn linh hoạt khi di chuyển đến các điểm đến tại Bắc Mỹ. Ngoài ra, từ 5 cửa ngõ Bờ Tây, hành khách có thể dễ dàng nối chuyến đến hơn 100 thành phố trên khắp nước Mỹ.

Bên cạnh đó, hội viên SkyTeam khi bay cùng China Airlines có thể tận hưởng các đặc quyền như tích lũy dặm, ưu tiên dịch vụ và sử dụng phòng chờ tùy theo hạng thẻ.

Tại thị trường Đài Loan, hãng cũng khai thác mạng lưới đường bay nội địa kết nối các điểm đến như Cao Hùng, Đài Trung và Hoa Liên, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách kết hợp nhiều chặng trong cùng hành trình. Gần đây, China Airlines giới thiệu thêm một số sản phẩm trải nghiệm, trong đó có máy bay Boeing 777-300ER (77W) mang chủ đề Zootopia, lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình của Disney. Theo kế hoạch, máy bay này sẽ được khai thác vào mỗi thứ hai, trong giai đoạn từ ngày 6.4 đến 11.5.2026, trên các chuyến bay CI783 (Đài Bắc - TP.HCM) và CI784 (TP.HCM - Đài Bắc), mang đến thêm lựa chọn trải nghiệm cho hành khách.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng của ngành hàng không, việc kết hợp giữa ưu đãi tài chính và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ được xem là một trong những hướng đi nhằm thu hút khách hàng. Các chương trình hợp tác với ngân hàng nội địa, đi kèm chính sách linh hoạt cho hành trình dài, được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy nhu cầu đi lại quốc tế trong thời gian tới.