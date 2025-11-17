China Airlines tung nhiều ưu đãi dịp cuối năm

Thời điểm vàng gia tăng nhu cầu bay quốc tế

Cuối năm luôn là giai đoạn hành khách Việt có nhu cầu di chuyển quốc tế lớn phục vụ các mục đích du lịch, du học, công tác hay thăm thân. Dữ liệu từ thị trường cho thấy xu hướng này qua các năm không giảm và luôn tăng rõ rệt vào mỗi dịp cuối năm. Theo phản ánh từ các công ty lữ hành, lượng tìm kiếm và đặt vé quốc tế dài hành trình (đi Mỹ, Canada, châu Âu) rất được khách hàng quan tâm. Năm 2024, đa số doanh nghiệp lữ hành đều ghi nhận xu hướng và sự gia tăng lượng khách Việt Nam chi tiêu nhiều cho chuyến du lịch nước ngoài. Đặc biệt, nhóm du học sinh và công tác quốc tế sẽ sẵn sàng mua vé và tour khi có ưu đãi hấp dẫn, khả năng kích cầu lớn.

Trên cơ sở đó, chương trình ưu đãi từ China Airlines xuất hiện đúng “điểm rơi” của thị trường: nhu cầu bay đi Bắc Mỹ và châu Âu tăng, hãng hàng không tạo thêm động lực bằng việc giảm giá và tặng thêm các quyền lợi. China Airlines thành lập năm 1959, luôn cố gắng cung cấp dịch vụ bay chất lượng, cao cấp. Trong hành trình 66 năm phát triển, đơn vị không ngừng cải tiến dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, giúp họ có thể đặt vé nhanh chóng và tiện lợi. Theo đại diện China Airlines, cơ sở vật chất của máy bay được đầu tư hiện đại, đảm bảo an toàn và tiện nghi cao. Đội ngũ nhân viên cũng được đào tạo chu đáo, chuyên nghiệp, sẵn sàng phục vụ khách hàng.

Đội ngũ China Airlines đồng hành cùng hành trình không ngừng nâng cao trải nghiệm bay cho hành khách

Tổng hợp ưu đãi hấp dẫn dành cho hành khách cuối năm

Là thành viên của Liên minh Skyteam, China Airlines cung cấp 192 điểm đến ở 29 quốc gia và khu vực. Các đường bay nổi bật bao gồm nội địa Đài Loan, châu Á (Bangkok, Singapore, Osaka, Seoul), châu Âu (Rome, Amsterdam), bay đến Bắc Mỹ (Los Angeles, Seattle, Vancouver) và châu Đại Dương (Sydney, Melbourne).

China Airlines - mạng lưới bay rộng toàn cầu cho hành khách Việt

Trong chương trình khuyến mãi lần này, khách hàng Việt khi đặt vé với China Airlines sẽ được hưởng:

• Giảm giá lên đến 15% trên nhiều đường bay quốc tế.

• Tặng eSIM Internet sử dụng tại Đài Loan hoặc Hoa Kỳ, hỗ trợ kết nối ngay khi đến nơi.

• Thêm 1 kiện hành lý ký gửi miễn phí cho hành trình từ Việt Nam → Hoa Kỳ, rất phù hợp du học sinh, người đi công tác dài ngày.

• Chính sách hoàn vé nếu trượt visa Mỹ, giúp hành khách yên tâm hơn khi đặt sớm.

• Hãng ưu tiên chỗ ngồi trên các đường bay ưu tiên từ Việt Nam đi Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu.

Hành khách có thể thực hiện đặt vé nhanh qua website chính thức: www.china-airlines.com/vn. Các đại lý vé máy bay uy tín tại Việt Nam, nơi có thể hỗ trợ tư vấn hành trình, chọn đường bay, áp dụng mã khuyến mãi.

Điều kiện áp dụng:

Ưu đãi áp dụng cho khách khởi hành từ Việt Nam trong thời gian khuyến mãi.

Số lượng vé ưu đãi có hạn và tùy thuộc vào tình trạng chỗ ngồi của từng chuyến bay.

Một số điều kiện cụ thể (ví dụ loại vé, hạng ghế, ngày bay, hành trình nối chuyến) được công bố chi tiết trên website của hãng.

Khách nên kiểm tra kỹ phần “hoàn vé nếu trượt visa” - yêu cầu có visa nộp trước hoặc chứng từ liên quan.

Lưu ý: Khuyến mãi giới hạn thời gian, số lượng vé ưu đãi hạn chế.

Nhanh tay đặt vé với China Airlines để tận dụng ưu đãi lớn, bay quốc tế thoải mái và tiết kiệm trong mùa cao điểm cuối năm!