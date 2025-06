Chính danh trong thời nhạc số

Lộn xộn "chính chủ"

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Xinh Xô - chủ nhân của các bản hit như Để dành, Giấc mơ lạ - đăng tải trên trang cá nhân về việc EP Hanoi Waltz của anh bị rơi vào một trang cá nhân (profile) không chính chủ trên nền tảng nhạc số Spotify sau hơn 1 tháng phát hành.

Nhiều ca khúc không phải do Hồng Nhung trình bày nhưng lại được ghi nhận trong profile trên Spotify ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ cụ thể với Thanh Niên, nhạc sĩ Nguyễn Xinh Xô cho biết ban đầu sản phẩm được phát hành chính thức dưới tài khoản đã xác minh. Tuy nhiên, sau một thời gian, anh phát hiện trên Spotify có một tài khoản cùng tên nhưng chưa xác minh, nên đã gửi yêu cầu đồng bộ để tránh gây nhầm lẫn không chỉ cho người nghe mà cả trong việc phân phối, thống kê và quản lý tác phẩm. Điều đáng nói là sau khi nhận được yêu cầu, thay vì giữ nguyên profile chính chủ, thì EP lại bị … chuyển sang tài khoản chưa xác minh nói trên.

Phía dưới bài đăng, nữ ca sĩ Hà Trần cũng kể lại trải nghiệm của mình. Theo đó, khi ra mắt album Những con sông ngón tay, chị phát hiện có đến 2 profile nghệ sĩ trên nền tảng Spotify là Hà Trần (nghệ danh, chính chủ) và Trần Thu Hà (tên thật, do phía khác lập nên và thu lợi từ trước đến nay). Trước đây, nữ ca sĩ chưa quá quan tâm đến điều này, dẫn đến khi phát hiện thì tài khoản "giả" đã ghi nhận số người nghe theo dõi là 100.000 người. Nhờ phía đại diện phân phối can thiệp, cuối cùng chị đã lấy lại được quyền chính chủ.

10 năm trước, nghệ sĩ đau đầu vì tác phẩm bị phát tán miễn phí, không xin phép, không trả phí. Bây giờ, cũng vẫn là bản quyền, nhưng chuyển sang một hình thức khác, là câu hỏi về quyền sở hữu, tính chính danh và sự ghi nhận đúng đắn cho người sáng tạo.

Nhạc sĩ Nguyễn Xinh Xô

Ca sĩ Hồng Nhung cũng từng cho biết khi ra mắt dự án Simple Beauty và Bống là ai? rằng: "Chắc các thính giả của tôi sẽ ngạc nhiên khi biết từ trước tới nay, tất cả kho nhạc của Hồng Nhung phát hành trên các nền tảng online đều không được sự thỏa thuận, thậm chí là hỏi qua tôi. Vốn vẫn nghĩ thôi thì hát từng ấy năm, thu thanh không biết bao nhiêu bài, đến được với nhiều người nghe là vui lắm rồi, thế nhưng sắp tới đây, tôi chính thức theo đúng luật pháp, kiến nghị các nền tảng online đã và đang phát hành kho nhạc của tôi, do tôi biểu diễn và sản xuất, cần gặp gỡ với đại diện pháp luật của tôi để giải quyết việc kinh doanh trí tuệ theo đúng luật pháp".

Bên cạnh đó, khi vào trang của giọng ca Nhớ về Hà Nội, không quá khó thấy những bài hát như Thế giới bao la không gặp lại, Kết thúc không lý do, The Unsung Hero... tuy không phải do Hồng Nhung trình bày nhưng… vẫn được ghi nhận trong profile chính thức.

Nam ca sĩ Hoàng Dũng cũng gặp tình trạng tương tự. Anh cho biết đã làm việc với đơn vị phát hành và nền tảng Spotify để gỡ bỏ tên mình khỏi những bài hát không chính chủ và có động thái lên tiếng, bởi không muốn "khán giả có sự hiểu nhầm khi nghe nhạc cũng như bản thân hay các đồng nghiệp bị lạm dụng bởi những người hoặc đơn vị không phải đối tác".

Bài học để chuyên nghiệp hơn

Chính thức bước vào thị trường VN từ năm 2018, không thể phủ nhận vai trò của Spotify trong việc thúc đẩy nghe nhạc có bản quyền, từ đó nhiều nền tảng trong nước đã ý thức hơn trong vấn đề này, tạo ra một thị trường minh bạch, thượng tôn pháp luật. Tuy vậy, chính các chính sách thiếu kiểm chứng, chưa kiểm duyệt rõ ràng đã khiến không ít sự việc đáng tiếc xảy ra, khiến khán giả lẫn nghệ sĩ đang phải đối mặt với vấn đề tính chính danh trên nền tảng nhạc số.

Hoàng Dũng bị “mạo danh” với các bài hát không phải của mình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nói với Thanh Niên, nhạc sĩ Nguyễn Xinh Xô chia sẻ: "10 năm trước, nghệ sĩ đau đầu vì tác phẩm bị phát tán miễn phí, không xin phép, không trả phí. Bây giờ, cũng vẫn là bản quyền, nhưng chuyển sang một hình thức khác, là câu hỏi về quyền sở hữu, tính chính danh và sự ghi nhận đúng đắn cho người sáng tạo".

"Trường hợp của tôi cho thấy một vấn đề lớn rằng các nền tảng streaming vẫn còn thiếu cơ chế kiểm soát danh tính nghệ sĩ một cách chặt chẽ và minh bạch. Trong một thị trường âm nhạc toàn cầu, nơi hàng triệu ca khúc được phát hành mỗi ngày, việc bảo vệ đúng danh tính và quyền sở hữu tác phẩm càng trở nên quan trọng. Tôi nghĩ các nền tảng cần có quy trình xác minh chủ quyền rõ ràng hơn, đồng thời nghệ sĩ cũng nên chủ động theo dõi và kiểm tra thường xuyên sự xuất hiện của tác phẩm mình trên các nền tảng này", nhạc sĩ Nguyễn Xinh Xô nói thêm.

Tín hiệu tích cực là nhiều đơn vị phân phối âm nhạc có chuyên môn đã bước vào thị trường, giới thiệu đến nghệ sĩ các "gói" phát hành và theo dõi khi đưa sản phẩm âm nhạc lên các nền tảng nhạc số trong nước và ngoài nước. Nam ca sĩ Đình Bảo - cựu thành viên nhóm AC&M - gần đây cũng giới thiệu một hệ sinh thái toàn diện giúp nghệ sĩ sáng tạo, phát hành, xuất bản và quản lý tác quyền âm nhạc trong kỷ nguyên số... chỉ với một tài khoản duy nhất.

Có thể thấy vẫn còn nhiều cơ chế, chính sách cần đặt ra để đảm bảo quyền lợi cho chính khán giả cũng như nghệ sĩ. Trong hành trình đó, ngành công nghiệp âm nhạc trong nước cũng sẽ phần nào ngày càng bài bản, chỉn chu và chuyên nghiệp hơn.