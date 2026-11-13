Nội dung trên được quy định tại Nghị định số 407/2026/NĐ-CP ngày 12.11.2026, có hiệu lực từ ngày 28.12.2026 và áp dụng từ năm tài chính 2026.

Chính phủ ban hành cơ chế tài chính đặc thù cho EVN ẢNH: T.N

Được phân bổ chi phí khắc phục sự cố trong tối đa 3 năm

Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là cơ chế xử lý các khoản chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố công trình điện lực. Theo đó, EVN được phân bổ phần chi phí khắc phục sự cố còn lại sau khi trừ tiền bồi thường bảo hiểm và các nguồn hỗ trợ khác (nếu có).

Đối với những sự cố phát sinh do nguyên nhân khách quan như thiên tai, hỏa hoạn, nếu chi phí khắc phục ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, khiến EVN giảm lợi nhuận so với kế hoạch hoặc bị lỗ, tập đoàn được phân bổ khoản chi phí này trong thời gian không quá 3 năm kể từ thời điểm phát sinh.

Ngoài ra, chi phí công tơ điện được phân bổ trong thời gian tối đa 5 năm, phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của EVN.

Đối với các công trình điện lực thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư được phản ánh lũy kế và phân bổ vào doanh thu hoặc chi phí tài chính.

Thời gian phân bổ không quá 5 năm kể từ khi công trình đi vào hoạt động. Riêng dự án quan trọng quốc gia, thời gian phân bổ không vượt quá thời gian trả nợ khoản vay.

Quy định cơ chế xử lý tài sản, vốn

Nghị định cũng trao quyền cho Hội đồng Thành viên EVN quyết định việc chuyển giao dự án đầu tư, tài sản và công trình điện lực giữa tập đoàn với các công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Việc chuyển giao được thực hiện theo nguyên trạng, căn cứ giá trị sổ sách, không phải đánh giá lại giá trị tài sản, dự án và công trình điện lực. Việc ghi tăng, giảm vốn thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với công trình điện lực đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) được chuyển giao cho EVN, tập đoàn được tạm ghi tăng tài sản và vốn đầu tư của chủ sở hữu sau khi hoàn tất bàn giao, tiếp nhận.

Trường hợp không có thông tin về nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản, giá trị công trình điện được tạm xác định bằng 20% tổng vốn đầu tư. Sau đó, EVN thực hiện các bước xác định giá trị chính thức theo quy định.

Được xử lý chi phí đầu tư thất bại

Một điểm đáng chú ý khác là nghị định quy định việc xử lý chi phí đầu tư thất bại tại các dự án, công trình điện lực có tính đặc thù, rủi ro cao từ nguồn lợi nhuận sau thuế.

Cụ thể, các khoản chi phí chuẩn bị đầu tư và chi phí đầu tư đã thực hiện có thể được xử lý nếu dự án không đủ điều kiện triển khai do cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch hoặc ban hành, sửa đổi chính sách làm thay đổi điều kiện đầu tư, dẫn đến dự án không thể tiếp tục.

Việc xác định các khoản chi phí này phải có hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán và báo cáo kiểm toán độc lập. Căn cứ báo cáo kiểm toán chấp nhận toàn phần, EVN quyết định thời gian phân bổ chi phí, tối đa 5 năm kể từ khi Hội đồng Thành viên phê duyệt đủ điều kiện quyết toán.

Nghị định cũng quy định chuyển tiếp đối với các công trình điện được đầu tư theo phương thức PPP đã bàn giao cho EVN trước ngày nghị định có hiệu lực nhưng chưa hoàn thành xác định giá trị tài sản. Theo đó, tập đoàn được tạm ghi nhận giá trị tài sản từ thời điểm nhận bàn giao theo cơ chế mới.