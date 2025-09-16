Chính phủ cân đối được kinh phí để miễn viện phí toàn dân

Sáng 16.9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 nghị quyết mới của Bộ Chính trị, gồm Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế; Nghị quyết 70 về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo và Nghị quyết 72 về đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm bên hành lang hội nghị ẢNH: GIA HÂN

Quán triệt nội dung Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho biết, Nghị quyết đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, bao gồm đổi mới tư duy, hành động đồng thời kịp thời hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực hệ thống y tế.

Cùng đó, nâng cao y đức, phát triển nhân lực y tế chất lượng, đồng bộ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và hội nhập quốc tế. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới toàn diện phong cách, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, người bệnh.

Đồng thời, ưu tiên bố trí, huy động nguồn lực, có cơ chế chính sách vượt trội để phát triển nhân lực y tế. Thực hiện chính sách ưu đãi tương xứng với nghề y.

Bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng. Cùng đó, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị yêu cầu nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên mức tối thiểu 70% cho người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng.

Nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% cho người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo, lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh và một số đối tượng đặc thù khác.

Một trong nhóm nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh cải cách tài chính y tế và phát triển hiệu quả, bền vững chính sách BHYT. Trong đó, ông Long cho biết, ngân sách nhà nước bảo đảm các nhiệm vụ chi đáp ứng các yêu cầu cơ bản, thiết yếu và giữ vai trò chủ đạo.

Ưu tiên bố trí và bảo đảm mức tăng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho y tế. Triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần. Đến 2030 miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi bảo hiểm y tế.

Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết, Chính phủ đã tính toán kinh phí cho các chính sách tại Nghị quyết 72, gồm việc miễn viện phí toàn dân ẢNH: PHẠM HẢI

Khả thi, có thể cân đối được

Dành thời gian nói về kinh phí thực hiện chính sách, nhiệm vụ được đề ra tại Nghị quyết 72, Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết, có 3 nội dung được xã hội rất quan tâm và đặc biệt quan tâm là Nhà nước có đủ nguồn lực thực hiện hay không.

Nhóm thứ nhất là về phụ cấp ưu đãi nghề ở các mức khác nhau, cho các đối tượng khác nhau từ 70 - 100% cho các nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế công lập ở vùng sâu vùng xa, ông Long cho biết, dự kiến cần chi 4.335 tỉ đồng/năm.

"Mức này trội hơn so với mức hiện hành đang trả lương. Mức này cân đối được", ông Long nêu rõ.

Nhóm thứ hai là kinh phí khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc mỗi năm 1 lần cho toàn dân, theo Phó thủ tướng Lê Thành Long, dân số Việt Nam đã khoảng 106 triệu dân, nhưng tính tròn 100 triệu dân, mỗi lần khám hết 300.000 đồng thì cần 30.000 tỉ đồng/năm.

Số lượng người lao động khoảng 16 triệu người khám định kỳ, khám sàng lọc thì người sử dụng lao động phải chi trả, khoảng 4.800 tỉ đồng. Như vậy Nhà nước cần chi 25.200 tỉ đồng.

Nhóm kinh phí thứ 3 là chính sách miễn viện phí, ông Long cho biết, các nước rất thận trọng khi tính toán miễn viện phí và có nhiều cách khác nhau, nhưng chủ yếu đi theo mạch "thu BHYT".

Về tính toán chi phí cụ thể để miễn viện phí, theo ông Long, Bộ Y tế lấy số liệu năm 2024, Quỹ BHYT thanh toán khoảng 140.000 tỉ đồng, người bệnh tự chi trả khoảng 21.545 tỉ đồng. Nếu tính như vậy, từ 2026 tối đa Nhà nước phải chi thêm 21.545 tỉ/năm. Hiện nay kết dư Quỹ BHYT còn trên dưới 49.000 - 50.000 tỉ đồng, còn tạm chi 2 năm đầu, còn sau phải tính lộ trình tăng thu BHYT để cân đối dần.

"Tóm lại chỗ này Bộ Y tế, Chính phủ tính toán tương đối kỹ và thấy khả thi, có thể cân đối được trong thời gian tới", Phó thủ tướng khẳng định.