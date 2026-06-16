Chính phủ 'chốt' mở rộng thêm gần 195 ha cho Khu công nghệ cao TP.HCM

Khu vực mở rộng là một phần của Khu Công nghệ cao TP.HCM, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược. Từ kết quả nghiên cứu đó, sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược được thực hiện trong SHTP; hỗ trợ ươm tạo, đào tạo, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ cao, công nghệ chiến lược và các nhiệm vụ, chức năng khác của SHTP theo quy định của pháp luật về công nghệ cao.

UBND TP.HCM có trách nhiệm chủ trì chỉ đạo, tổ chức triển khai, bảo đảm cân đối bố trí nguồn lực (nguồn vốn, nhân lực) để thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng và phát triển, hoạt động quản lý nhà nước, các chính sách hỗ trợ và các nhiệm vụ khác đối với SHTP sau khi mở rộng. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về các hoạt động, hiệu quả đầu tư sau khi mở rộng.

Nhiều nhà đầu tư công nghệ lớn thế giới có mặt tại Khu Công nghệ cao TP.HCM ẢNH: Đ.N.T

Quy chế mới từ Chính phủ quy định hoạt động đầu tư, xây dựng và phát triển; hoạt động quản lý nhà nước tại SHTP, bao gồm khu vực mở rộng và khu vực đã hoạt động. Theo đó, SHTP tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, hiện đại, đồng bộ, thông minh, thân thiện môi trường; đảm bảo kết nối thuận lợi với khu vực xung quanh. Đối với khu vực mở rộng, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050.

Khu vực mở rộng cũng sẽ hình thành các trung tâm nghiên cứu, triển khai công nghệ tiên tiến đi đầu trong các lĩnh vực vi điện tử - công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghệ sinh học và vật liệu mới...; kết nối để hình thành các cụm liên kết ngành công nghiệp, dẫn dắt về hoạt động nghiên cứu và phát triển nhằm thúc đẩy mô hình cộng sinh công nghiệp và gắn kết chặt chẽ với khối đào tạo, nghiên cứu của các trường đại học.

Ngoài các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư được quy định tại pháp luật về công nghệ cao và pháp luật khác có liên quan, UBND TP.HCM ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, biện pháp và bố trí nguồn lực để thu hút; hỗ trợ các dự án đầu tư, các hoạt động công nghệ cao, công nghệ chiến lược và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong Khu Công nghệ cao đảm bảo đúng quy định.



