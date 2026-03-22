Chính phủ có 22 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Các nhân sự thuộc Chính phủ có 22 đại biểu, trong đó có Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, 20 bộ trưởng, quyền bộ trưởng và thứ trưởng.

10 thành viên Chính phủ làm đại biểu Quốc hội

Trong 22 đại biểu thuộc khối Chính phủ, có 10 đại biểu là thành viên Chính phủ đương nhiệm. Những người này gồm:

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, 62 tuổi, trúng cử tại Lào Cai với tỷ lệ phiếu bầu 97,45%. Bà hiện là Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, 66 tuổi, trúng cử tại Thái Nguyên với tỷ lệ phiếu bầu 99,62%. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó bí thư Quân ủy Trung ương.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, 61 tuổi, trúng cử tại Hưng Yên với tỷ lệ phiếu bầu 99,22%. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Thành viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, 65 tuổi, trúng cử tại TP.Huế với tỷ lệ phiếu bầu 94,96%. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, 53 tuổi, trúng cử tại TP.Cần Thơ với tỷ lệ phiếu bầu 92,31%. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, 59 tuổi, trúng cử tại TP.HCM với tỷ lệ phiếu bầu 66,77%. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ; Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, 53 tuổi, trúng cử tại Điện Biên với tỷ lệ phiếu bầu 92,73%. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, 55 tuổi, trúng cử tại Bắc Ninh với tỷ lệ phiếu bầu 94,12%. Bà hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, 59 tuổi, trúng cử tại Cao Bằng với tỷ lệ phiếu bầu 88,5%. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, 58 tuổi, trúng cử tại Sơn La với tỷ lệ phiếu bầu 95,09%. Bà hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các quyền bộ trưởng, thứ trưởng

12 đại biểu còn lại trong khối Chính phủ gồm các quyền Bộ trưởng, Thứ trưởng các bộ, ngành. Những người này gồm:

Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng, 53 tuổi, trúng cử tại Hải Phòng với tỷ lệ phiếu bầu 98,11%. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Bộ Công thương.

Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, 57 tuổi, trúng cử tại Hà Nội với tỷ lệ phiếu bầu 80,16%. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Trịnh Việt Hùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH-CN, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó tổng thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam.

Ngoài ra còn có bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030.