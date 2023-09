Chính phủ Mỹ cận kề giờ đóng cửa

Lưỡng viện quốc hội Mỹ đang tìm cách thỏa hiệp nhằm thông qua 12 dự luật phân bổ ngân sách hằng năm để có kinh phí cho chính phủ hoạt động trong tài khóa mới, bắt đầu từ ngày 1.10. Những bất đồng về việc cắt giảm ngân sách chi tiêu, viện trợ cho Ukraine và tình trạng người nhập cư tại biên giới với Mexico đang là rào cản lớn.



Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa hoàn toàn Phát Tiến

Nỗ lực tại Hạ viện

Trong nỗ lực vào cuối ngày 28.9 (giờ Mỹ), Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã tiến hành bỏ phiếu cho 4 dự luật ngân sách, trong đó 3 dự luật cho Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh nội địa được thông qua, còn dự luật cho Bộ Nông nghiệp và Cục Quản lý thực phẩm - dược phẩm (FDA) thất bại, theo trang The Axios. Mặt khác, Hạ viện cũng thông qua gói viện trợ bổ sung trị giá 300 triệu USD cho Ukraine sau khi nó bị tách riêng ra khỏi dự luật quốc phòng, do sự phản đối của một số nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Chính phủ Mỹ đóng cửa là đóng gì? Mở gì?

Như vậy, tính đến nay, Hạ viện đã thông qua tổng cộng 4 trong 12 dự luật ngân sách, gồm một dự luật cho việc xây dựng quân sự và các vấn đề cựu binh hồi tháng 7. Trong khi đó, Thượng viện chưa thông qua bất kỳ dự luật nào. Tình thế này cho thấy hai bên còn quá nhiều việc phải làm trong khi thời gian đang cạn dần. Hơn nữa, những dự luật mà Hạ viện thông qua bao gồm nhiều chính sách ưu tiên của cánh hữu và có mức chi tiêu thấp hơn nhiều so với mức mà Thượng viện đề xuất, cũng như mức được lưỡng đảng đồng ý trong thỏa thuận nâng trần nợ đạt được hồi giữa năm. Do đó, những dự luật này được dự báo sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía các nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện và khó được thông qua.

Giải pháp tạm thời

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy gợi ý rằng mối lo ngại chung của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ về tình trạng an ninh tại biên giới có thể là yếu tố để hai bên tìm tiếng nói chung cho một thỏa thuận ngắn hạn. Thỏa thuận này sẽ giúp chính phủ có ngân sách hoạt động sau ngày 30.9 trong thời gian các bên giải quyết bất đồng để thông qua các dự luật ngân sách cả năm.

Chủ tịch Hạ viện nguy cơ mất ghế Tờ The Washington Post hôm qua dẫn 4 nguồn thạo tin tiết lộ một nhóm hạ nghị sĩ cực hữu của đảng Cộng hòa đang âm mưu kế hoạch phế truất Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy sớm nhất là vào tuần sau, sau đó đề cử nhân vật số 3 của đảng tại Hạ viện là ông Tom Emmer để thay thế. Các nghị sĩ này cho rằng ông McCarthy đã lãng phí quá nhiều thời gian quý giá trong việc đàm phán các dự luật ngân sách và không giải quyết được yêu cầu của họ. Hồi tháng 1, ông McCarthy đắc cử chức Chủ tịch Hạ viện sau vòng bỏ phiếu thứ 15, con số kỷ lục. Khi đó, ông McCarthy đã nhận được sự ủng hộ của nhóm nghị sĩ cực hữu trong đảng Cộng hòa nhưng phải chấp nhận nhiều nhượng bộ như nới lỏng quy định cho phép chỉ cần một nghị sĩ cũng có thể yêu cầu bỏ phiếu phế truất Chủ tịch Hạ viện. Do đảng Cộng hòa chỉ chiếm đa số mong manh tại Hạ viện (221-212), nên ông McCarthy đã gặp khó khăn trong việc thông qua các dự luật mỗi khi có sự phản đối của một vài nghị sĩ trong đảng.

Dự kiến trong ngày 29.9 (theo giờ Mỹ), ông McCarthy sẽ đề xuất Hạ viện bỏ phiếu cho nghị quyết duy trì, giúp cấp ngân sách tạm thời cho chính phủ hoạt động thêm một thời gian. Giải pháp này sẽ cắt giảm mức chi tiêu và bao gồm các chính sách an ninh biên giới. Ngày 28.9, Thượng viện đã bỏ phiếu để thảo luận một dự luật ngân sách tạm thời riêng, giúp duy trì chi tiêu liên bang ở mức như tài khóa cũ đến ngày 17.11 và dành ra 12 tỉ USD để viện trợ Ukraine và ứng phó thiên tai trong nước.

Theo tờ The Wall Street Journal, các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện đã thảo luận về việc bổ sung biện pháp về an ninh biên giới vào dự luật trên và cho rằng nếu các biện pháp này được gộp vào thì khoản tài trợ cho Ukraine mới được đồng ý.

Việc không thông qua được bất kỳ dự luật nào hay một khoản ngân sách tạm thời sẽ khiến chính phủ Mỹ đóng cửa hoàn toàn, đe dọa công việc của nhân viên liên bang và cuộc sống của rất nhiều người phụ thuộc vào trợ cấp, dịch vụ của chính phủ.

Theo truyền thông Mỹ, các cơ quan như Sở Thuế vụ hay Bộ Ngoại giao đã chuẩn bị sẵn phương án hoạt động trong trường hợp chính phủ đóng cửa, theo đó phần lớn nhân viên không thiết yếu sẽ bị cho nghỉ việc không lương. Các hãng xếp hạng tín nhiệm cũng cảnh báo hạ mức xếp hạng của Mỹ nếu chính phủ đóng cửa.