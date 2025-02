Chính phủ Mỹ không ngừng cắt giảm nhân sự

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump sụt giảm sau 1 tháng

Một cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos với hơn 4.100 người tham gia, công bố hôm 19.2, chỉ ra tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump sau gần 1 tháng cầm quyền là 44%, giảm so với mức 47% vào thời điểm ngày đầu ông trở lại Nhà Trắng. Trong khi đó, số người phản đối ông Trump là 51%, so với 41% cách đây một tháng. Tỷ lệ ủng hộ ông trong chính sách nhập cư vẫn ở mức ổn định, trong khi số người cho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi sai hướng đã tăng lên 53%, so với 43% khi khảo sát vào tháng 1.

Thăm dò khác của CNN/SSRS trên hơn 1.200 người được công bố ngày 20.2 cho thấy 47% người ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ và 52% phản đối. Một trong những lý do khiến người được khảo sát không hài lòng là những quyết định tinh gọn bộ máy chính phủ, cắt giảm nhân sự và đóng băng ngân sách quy mô lớn.