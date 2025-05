Chính phủ New Zealand mở lớp dạy miễn phí cho học sinh Việt, cấp chứng nhận

Học sinh Việt theo học tại một trường trung học ở New Zealand ẢNH: NGỌC LONG

Theo đó, 18 đơn vị giáo dục tại TP.Christchurch (New Zealand) sẽ tới TP.HCM, Hà Nội lần lượt vào ngày 17, 18.5 để mở các lớp học mô phỏng. Tham gia các lớp này, học sinh sẽ tham gia thử thách "xây tháp" thông qua sự kết hợp liên môn, gồm STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học), khoa học xã hội, nghệ thuật, tiếng Anh, sau đó nhận giấy chứng nhận cấp bởi ENZ và Hiệp hội Giáo dục TP.Christchurch (CE).

Hoạt động trên diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội giáo dục TP.Christchurch tổ chức bởi ENZ và CE, mở cửa tự do và hoàn toàn miễn phí. Đây cũng là lần thứ 2 các bên tổ chức sự kiện này tại Việt Nam. "Qua việc mô phỏng lớp học, chúng tôi cung cấp cho học sinh và phụ huynh góc nhìn chân thật về phong cách giảng dạy mang đậm tính thực tiễn của New Zealand", Giám đốc khu vực về giáo dục quốc tế của CE Stefi Porter cho hay.

Christchurch là thành phố lớn thứ hai của New Zealand hiện thu hút hơn 7.500 sinh viên quốc tế theo học, trong đó có 130 sinh viên từ Việt Nam. Thành phố này đứng thứ 79 ở bảng xếp hạng những thành phố tốt nhất dành cho người học năm 2025 của tổ chức QS, và 3 trường ĐH tọa lạc tại địa phương này đều nằm trong top 2% ĐH tốt nhất thế giới.

Cũng trong tháng 5, ENZ sẽ tổ chức sự kiện "Chào hè - chào New Zealand" tại Hà Nội, có Đại sứ New Zealand ở Việt Nam Caroline Beresford tham dự. Sự kiện được thiết kế như một "trại hè mini" gồm các trạm trò chơi, giao lưu với những học sinh từng du học hè tại xứ sở Kiwi và giải đáp thắc mắc về đất nước New Zealand. Hoạt động sẽ diễn ra vào ngày 18.5.

Trong khi đó, tại TP.HCM, ENZ phối hợp cùng ĐH Kinh tế TP.HCM tổ chức Ngày hội khám phá văn hóa New Zealand vào ngày 24.5, tạo điều kiện để người học giải trí thông qua khu trò chơi tương tác, đồng thời lắng nghe trải nghiệm học tập, sinh sống tại New Zealand từ cộng đồng cựu du học sinh. "Chúng tôi hy vọng các hoạt động này sẽ truyền cảm hứng cho người học khám phá trải nghiệm học tập, cơ hội nghề nghiệp", Giám đốc khu vực châu Á của ENZ Ben Burrowes chia sẻ.

Theo thống kê từ ENZ, 69.133 du học sinh nhập học ở các đơn vị cung cấp giáo dục tại New Zealand vào năm 2023, tăng 67% so với năm 2022, tập trung nhiều nhất ở các ĐH. Trong đó, Việt Nam có 1.736 người, tăng 10% so với năm trước song vẫn cách mức kỷ lục khoảng một nửa (3.042 người vào năm 2019), tập trung đông nhất cũng ở các trường ĐH (1.120) và sau đó là trường phổ thông (308).