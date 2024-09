Chính phủ New Zealand mở ngày hội 'săn' hàng chục học bổng giá trị trăm triệu đồng

Học sinh Việt Nam nghe tư vấn tại Ngày hội giáo dục New Zealand 2023 ẢNH: ENZ

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) phối hợp cùng Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán New Zealand tổ chức Ngày hội giáo dục New Zealand 2024 tại TP.HCM (19.10) và Hà Nội (20.10). Đây là sự kiện lớn nhất trong năm về giáo dục New Zealand, quy tụ 41 cơ sở giáo dục ở các bậc học khác nhau, cựu du học sinh thành công trong nhiều lĩnh vực và cán bộ chuyên trách học bổng chính phủ bậc trung học (NZSS) và sau ĐH (Manaaki).

Đáng chú ý, nhiều trường hàng đầu New Zealand sẽ đưa ra các gói học bổng giá trị, như các ĐH: Waikato (đến 114.000 NZD), Massey (đến 90.000 NZD), Otago (đến 100% học phí kèm trợ cấp), Canterbury (đến 19.000 NZD) và Auckland (đến 10.000 NZD). Ngoài ra, các trường còn có không ít học bổng cấp độc quyền tại ngày hội, như ĐH Lincoln, Northcote College, Lynfield College, Kiwi College of New Zealand...

Nhằm giải đáp các thắc mắc về visa du học và các quyền làm việc của sinh viên quốc tế tại New Zealand, ngày hội cũng tổ chức hội thảo riêng về vấn đề này do cán bộ của Cục Di trú New Zealand (INZ) trình bày. Đây cũng là dịp duy nhất trong năm INZ trao đổi trực tiếp với phụ huynh và người học Việt Nam, nhất là về những thay đổi mới nhất về quyền làm việc với thân nhân và lệ phí làm visa du học.

Bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, nhận định quốc đảo này trở thành địa điểm du học lý tưởng của nhiều sinh viên quốc tế nhờ triết lý lấy người học làm trọng tâm, đồng thời xây dựng kỹ năng để người học sẵn sàng bước chân vào thị trường lao động toàn cầu.



Thông tin về Ngày hội giáo dục New Zealand ENZ

Ngày hội giáo dục New Zealand 2024 mở cửa hoàn toàn miễn phí. Tại đây, ENZ cũng ra mắt sách Đến New Zealand đón bình minh mới - dự án sách về New Zealand do ENZ lần đầu tiên thực hiện, quy tụ 50 câu chuyện từ các chuyên gia, nhân vật nổi tiếng và du học sinh để cung cấp cái nhìn toàn cảnh về đất nước, văn hóa, con người New Zealand.

Năm 2023, New Zealand đón 69.135 du học sinh, tăng 67% so với 2022 với mức độ hài lòng của sinh viên quốc tế đạt 86%, cao nhất từ trước đến nay. Theo kế hoạch phát triển giáo dục quốc tế 2024-2027 mới thông qua vào tháng 8.2024, Việt Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng nhất khu vực Đông Nam Á và được New Zealand tập trung đẩy mạnh thông qua nhiều sáng kiến giáo dục quan trọng.