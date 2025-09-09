Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Chính phủ Pháp sụp đổ, Thủ tướng Bayrou bị phế truất

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
09/09/2025 07:22 GMT+7

Quốc hội Pháp ngày 8.9 đã bỏ phiếu tín nhiệm, với đa số ủng hộ lật đổ chính phủ và buộc Thủ tướng Francois Bayrou từ chức.

Hãng AP ngày 9.9 đưa tin các nghị sĩ Pháp đã bỏ phiếu, với 364 phiếu ủng hộ phế truất ông Bayrou và 194 phiếu chống. Thủ tướng Pháp Francois Bayrou sẽ phải nộp đơn từ chức sau 9 tháng tại nhiệm. 

Diễn biến trên đánh dấu sự sụp đổ của chính phủ thiểu số Pháp. Giới quan sát cho rằng điều này sẽ tạo ra những bé tắc trong quá trình lập pháp của nước này, vốn đang phải giải quyết nhiều thách thức về vấn đề ngân sách, tình hình xung đột tại Ukraine và Dải Gaza.

Chính phủ Pháp sụp đổ, Tổng thống Macron chọn thủ tướng thứ 4 trong 12 tháng - Ảnh 1.

Thủ tướng Pháp Francois Bayrou phát biểu tại quốc hội Pháp ngày 8.9

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron giờ đây phải chọn ra thủ tướng thứ 4 trong 12 tháng. Dù khi ông Bayrou từ giữa tháng 8 đã tuyên bố sẽ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm, 2 tuần qua vẫn chưa có một các tên nổi bật đứng ra trở thành người kế nhiệm.

Ông Bayrou đã kêu gọi tiến hành cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của quốc hội cho chiến lược giảm thâm hụt ngân sách, mà hiện cao gần gấp đôi mức trần 3% của Liên minh châu Âu (EU), và bắt đầu xử lý khoản nợ công tương đương 114% GDP.

Ông mong muốn quốc hội thông qua kế hoạch tiết kiệm 44 tỉ euro (51 tỉ USD) gây nhiều tranh cãi, trong đó có việc hủy bỏ 2 ngày nghỉ lễ và đóng băng chi tiêu chính phủ. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu cho thấy canh bạc của ông Bayrou đã thất bại.

"Các ông có thể lật đổ chính phủ, nhưng không thể xóa bỏ thực tế. Thực tế sẽ vẫn khắc nghiệt: chi tiêu sẽ tiếp tục gia tăng, và gánh nặng nợ công, vốn đã không thể chịu đựng nổi, sẽ ngày càng nặng nề và tốn kém hơn”, ông Bayrou nói trước các nghị sĩ hôm 8.9.

Với ông Macron, bài toán khó là tìm được người thay thế mà không phải chịu sự phản đối gay gắt từ quốc hội, khi các đảng đối lập vẫn có thể sử dụng bỏ phiếu tín nhiệm nếu một thủ tướng theo lập trường trung dung khác được bổ nhiệm.

Ông Macron đã giải tán quốc hội vào tháng 6.2024 với hy vọng cuộc bầu cử mới sẽ có đa số nghị sĩ ủng hộ chương trình nghị sự trung dung. Tuy nhiên, canh bạc đã phản tác dụng khi không có một phe phái nào thực sự nắm ưu thế tại quốc hội Pháp hậu bầu cử. Điều này khiến chính phủ bế tắc trong việc hoạch định chính sách và trải qua 3 đời thủ tướng. Cựu Thủ tướng Pháp Gabriel Attal đã phải từ chức hồi tháng 9.2024, sau đó người kế nhiệm Michel Barnier cũng phải từ chức sau gần 100 ngày tại vị, giờ đây là ông Bayrou.

Tin liên quan

Pháp đối mặt thách thức kép

Pháp đối mặt thách thức kép

Chính phủ Pháp đang đối mặt nguy cơ khủng hoảng kép về cả chính trị và tài chính sau khi Thủ tướng Francois Bayrou kêu gọi bỏ phiếu tín nhiệm đối với kế hoạch cắt giảm nợ công.

Khám phá thêm chủ đề

pháp Thủ tướng Pháp Francois Bayrou bỏ phiếu tín nhiệm Emmanuel Macron
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận