Chính phủ Pháp sụp đổ, Thủ tướng Bayrou bị phế truất

Hãng AP ngày 9.9 đưa tin các nghị sĩ Pháp đã bỏ phiếu, với 364 phiếu ủng hộ phế truất ông Bayrou và 194 phiếu chống. Thủ tướng Pháp Francois Bayrou sẽ phải nộp đơn từ chức sau 9 tháng tại nhiệm.

Diễn biến trên đánh dấu sự sụp đổ của chính phủ thiểu số Pháp. Giới quan sát cho rằng điều này sẽ tạo ra những bé tắc trong quá trình lập pháp của nước này, vốn đang phải giải quyết nhiều thách thức về vấn đề ngân sách, tình hình xung đột tại Ukraine và Dải Gaza.

Thủ tướng Pháp Francois Bayrou phát biểu tại quốc hội Pháp ngày 8.9 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron giờ đây phải chọn ra thủ tướng thứ 4 trong 12 tháng. Dù khi ông Bayrou từ giữa tháng 8 đã tuyên bố sẽ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm, 2 tuần qua vẫn chưa có một các tên nổi bật đứng ra trở thành người kế nhiệm.

Ông Bayrou đã kêu gọi tiến hành cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của quốc hội cho chiến lược giảm thâm hụt ngân sách, mà hiện cao gần gấp đôi mức trần 3% của Liên minh châu Âu (EU), và bắt đầu xử lý khoản nợ công tương đương 114% GDP.

Ông mong muốn quốc hội thông qua kế hoạch tiết kiệm 44 tỉ euro (51 tỉ USD) gây nhiều tranh cãi, trong đó có việc hủy bỏ 2 ngày nghỉ lễ và đóng băng chi tiêu chính phủ. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu cho thấy canh bạc của ông Bayrou đã thất bại.

"Các ông có thể lật đổ chính phủ, nhưng không thể xóa bỏ thực tế. Thực tế sẽ vẫn khắc nghiệt: chi tiêu sẽ tiếp tục gia tăng, và gánh nặng nợ công, vốn đã không thể chịu đựng nổi, sẽ ngày càng nặng nề và tốn kém hơn”, ông Bayrou nói trước các nghị sĩ hôm 8.9.

Với ông Macron, bài toán khó là tìm được người thay thế mà không phải chịu sự phản đối gay gắt từ quốc hội, khi các đảng đối lập vẫn có thể sử dụng bỏ phiếu tín nhiệm nếu một thủ tướng theo lập trường trung dung khác được bổ nhiệm.

Ông Macron đã giải tán quốc hội vào tháng 6.2024 với hy vọng cuộc bầu cử mới sẽ có đa số nghị sĩ ủng hộ chương trình nghị sự trung dung. Tuy nhiên, canh bạc đã phản tác dụng khi không có một phe phái nào thực sự nắm ưu thế tại quốc hội Pháp hậu bầu cử. Điều này khiến chính phủ bế tắc trong việc hoạch định chính sách và trải qua 3 đời thủ tướng. Cựu Thủ tướng Pháp Gabriel Attal đã phải từ chức hồi tháng 9.2024, sau đó người kế nhiệm Michel Barnier cũng phải từ chức sau gần 100 ngày tại vị, giờ đây là ông Bayrou.