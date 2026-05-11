Chính phủ yêu cầu bãi bỏ tiếp 182 điều kiện kinh doanh

Mai Hà
11/05/2026 16:26 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu 12 bộ, ngành tiếp tục phân cấp 229 thủ tục hành chính, bãi bỏ 157 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 188 thủ tục hành chính và cắt giảm (bãi bỏ) 182 điều kiện kinh doanh trước 20.5.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản của Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ, ngành yêu cầu nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất. 

Chính phủ yêu cầu 12 bộ ngành tiếp tục cắt giảm, bãi bỏ thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục khẩn trương triển khai, hướng dẫn thi hành các nghị quyết đã được Chính phủ ban hành, nhất là các trình tự, thủ tục để triển khai các thủ tục hành chính đã phân cấp về cho các địa phương; hoàn thành trước ngày 20.5; báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22.5.

Thủ tướng yêu cầu các bộ Y tế, GD-ĐT, Dân tộc và Tôn giáo, Xây dựng, Ngoại giao, Tài chính; NN-MT, Công thương,  VH-TT-DL, Công an; KH-CN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền.

Tiếp tục phân cấp 229 thủ tục hành chính, bãi bỏ 157 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 188 thủ tục hành chính, cắt giảm (bãi bỏ) 182 điều kiện kinh doanh, hoàn thành trước ngày 20.5; báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22.5.

Trường hợp các phương án cắt giảm, phân cấp, đơn giản thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh không thuộc thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý.

Trước đó, ngày 29.4, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Đặc biệt, 890 điều kiện bị bãi bỏ và 4 điều kiện được đơn giản hóa.

Quá trình thực thi dự kiến sẽ giảm hơn 50% thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ cho đối tượng chịu tác động so với năm 2024; thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của Chính phủ trong việc xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

