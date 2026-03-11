Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chinh phục chứng chỉ quốc tế không khó cùng Trung tâm ngoại ngữ An Phát

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
11/03/2026 16:15 GMT+7

Trung tâm Ngoại ngữ An Phát đã và đang khẳng định vị thế là một địa chỉ đào tạo đáng tin cậy, được đông đảo phụ huynh, học viên tin tưởng lựa chọn.

Thế mạnh Trung tâm ngoại ngữ An Phát là đào tạo và luyện thi chứng chỉ quốc tế của Hội đồng Anh Cambridge như Starters, Movers, Flyers... Chương trình học thiết kế khoa học, bám sát cấu trúc đề thi chuẩn quốc tế, kết hợp giữa lý thuyết, thực hành giúp học viên nắm vững kiến thức, tự tin sử dụng tiếng Anh trong học tập cũng như các kỳ thi quan trọng.

Chinh phục chứng chỉ quốc tế không khó cùng Trung tâm ngoại ngữ An Phát - Ảnh 1.

An Phát - Ươm mầm chồi non yêu ngoại ngữ

Trung tâm đảm bảo đầy đủ điều kiện về chương trình đào tạo, đội ngũ giáo viên cũng như cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy trong đợt kiểm tra hoạt động năm học 2025 - 2026 của Sở Giáo dục.

Mục tiêu tạo cơ hội học tập cho nhiều học viên học phí trung tâm được xây dựng ở mức hợp lý. Trung tâm thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu tiếng Anh hoàn toàn miễn phí cho học viên, tạo môi trường thực hành sinh động, giúp các em tự tin giao tiếp, nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ, nuôi dưỡng niềm yêu thích với tiếng Anh.

Trung tâm ngoại ngữ An Phát không ngừng cải thiện chất lượng giảng dạy, môi trường học tập, hướng tới mục tiêu giúp mỗi học viên phát huy tối đa tiềm năng chinh phục ngoại ngữ một cách hiệu quả.

Trung tâm ngoại ngữ An Phát

Địa chỉ: Số 121 Nguyễn Thị Kiêu, phường Thới An, TP.HCM

Hotline: 0779755766

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
