Chinh phục đỉnh Putaleng mùa đỗ quyên tuyệt diệu nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn

Đỗ quyên rừng là loại cây quý hiếm nên nhiều người chơi cây cảnh trả giá cao để sở hữu. Giữa tháng 2.2024, Công an tỉnh Lai Châu có văn bản chỉ đạo công an các huyện, thành phố, xã/phường… tuyên truyền các quy định về cấm khai thác, mua, bán, vận chuyển các loài thực vật quý hiếm. Đồng thời, Công an tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh công tác nắm tình hình, phát hiện các nghi can khai thác, đầu nậu thu gom, vận chuyển cây đỗ quyên rừng… để có phương án phối hợp với lực lượng kiểm lâm ngăn chặn những hành vi vi phạm