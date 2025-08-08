Chính quyền Mỹ hủy chương trình tài trợ điện mặt trời 7 tỉ USD

Theo Hãng AFP ngày 8.8, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) Lee Zeldin nói rằng chính quyền hủy bỏ chương trình nói trên nhằm tuân thủ quy định trong “đạo luật to đẹp” được thông qua hồi tháng trước, vốn đã bãi bỏ quỹ giảm khí thải nhà kính.

Vào năm 2022, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden đã ký ban hành đạo luật giảm lạm phát, trong đó triển khai chương trình Solar For All. Chương trình này tài trợ cho 60 đơn vị, gồm cơ quan tiểu bang và tổ chức phi lợi nhật, để hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái cho những cộng đồng khó khăn và thu nhập thấp tại Mỹ. Sáng kiến nhằm mục đích giúp hơn 900.000 hộ gia đình tiết kiệm hóa đơn tiền điện.

Công nhân lắp các tấm pin mặt trời trên một mái nhà ở bang California, Mỹ ẢNH: REUTERS

Ông Zeldin ngày 7.8 cáo buộc nguồn quỹ của chương trình đang bị biển thủ thông qua chi phí hành chính của "người trung gian", dù không giải thích chi tiết.

Theo phân tích từ Công ty nghiên cứu Atlas Public Policy, có trụ sở tại Mỹ, trong quỹ 7 tỉ USD của chương trình Solar For All, chỉ mới có 53 triệu USD được sử dụng. Đại diện đơn vị nghiên cứu Tom Taylor nói rằng thông thường khi đã ký hợp đồng thì khoản tiền cam kết giải ngân không thể thu hồi. Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi dưới chính quyền ông Trump.

Động thái của chính quyền Mỹ đã khiến các nhóm môi trường phẫn nộ. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Dân chủ Bernie Sanders cáo buộc ông Trump có những hành động để bảo vệ lợi ích của nhiên liệu hóa thạch.

Chính quyền Mỹ thời gian qua đã làm việc với quốc hội để bãi bỏ các khoản tín dụng thuế cho điện gió và điện mặt trời, thắt chặt các hạn chế đối với hợp đồng thuê đất liên bang cho các dự án năng lượng tái tạo và hủy bỏ các khu vực điện gió ngoài khơi được chỉ định. Chính phủ cũng đã đề xuất chấm dứt các quy định về kiểm soát phát thải khí nhà kính từ các nhà máy điện và phương tiện giao thông