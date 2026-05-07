Chính quyền Mỹ kiện bang Colorado vì hạn chế băng đạn cỡ lớn

Đơn kiện của chính quyền liên bang cho rằng việc Colorado cấm băng đạn cỡ lớn theo sau vụ thảm sát khiến 12 người chết và 58 người bị thương vào năm 2013 là hành vi xâm phạm quyền sở hữu và mang vũ khí theo Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Mỹ.

Hồi năm 2016, một tòa phúc thẩm liên bang bác vụ kiện tương tự đến từ một nhóm cảnh sát trưởng, các chủ cửa hàng súng đạn, phía cung cấp thiết bị và những trường bắn. Bên nguyên đơn muốn hủy bỏ lệnh cấm băng đạn cỡ lớn cũng như xóa sổ quy định kiểm tra lý lịch đối với người mua súng.

Khi đó, các thẩm phán của tòa phúc thẩm cho rằng các nguyên đơn không có đủ tư cách pháp lý để khởi kiện, vì họ không thể chứng minh được bản thân trực tiếp chịu thiệt hại từ đạo luật hạn chế súng ống ở bang.

Trong vụ mới nhất, Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình đơn kiện dài 11 trang viện dẫn phán quyết năm 2008 của Tòa Tối cao Mỹ trong vụ án mang tính bước ngoặt có tên Đặc khu Columbia và Heller. Phán quyết này xác định Tu chính án thứ hai bảo vệ quyền sở hữu súng của công dân tuân thủ pháp luật đối với những dòng vũ khí được sử dụng phổ biến cho mục đích hợp pháp.

Phía Bộ Tư pháp, cụ thể là bộ phận quyền công dân của bộ này, đưa ra lập luận cho rằng các băng đạn chứa hơn 15 viên là trang bị tiêu chuẩn của nhiều loại súng phổ biến nhất tại Mỹ, bao gồm súng trường kiểu AR-15 và một số dòng súng ngắn bán tự động.

Đối mặt vụ kiện trên, Tổng chưởng lý Colorado Phil Weiser tuyên bố bang sẽ bảo vệ các biện pháp an toàn súng đạn đang được áp dụng, cho rằng vụ kiện hoàn toàn đi ngược lại sứ mệnh của bộ phận quyền công dân thuộc Bộ Tư pháp.