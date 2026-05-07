Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Chính quyền Mỹ kiện bang Colorado vì hạn chế băng đạn cỡ lớn

Thụy Miên
Thụy Miên
07/05/2026 07:36 GMT+7

Hôm 6.4, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đâm đơn kiện bang Colorado nhằm hủy bỏ lệnh cấm băng đạn sức chứa lớn, tức băng đạn cho phép bắn liên tục hơn 15 viên mà không cần nạp lại.

Trump administration sues Colorado over firearm ammunition magazine limit - Ảnh 1.

Các khẩu súng trên kệ tại một sự kiện được tổ chức ở khu Queens, thành phố New York (bang New York, Mỹ) hôm 12.6.2021

ảnh: reuters

Đơn kiện của chính quyền liên bang cho rằng việc Colorado cấm băng đạn cỡ lớn theo sau vụ thảm sát khiến 12 người chết và 58 người bị thương vào năm 2013 là hành vi xâm phạm quyền sở hữu và mang vũ khí theo Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Mỹ.

Hồi năm 2016, một tòa phúc thẩm liên bang bác vụ kiện tương tự đến từ một nhóm cảnh sát trưởng, các chủ cửa hàng súng đạn, phía cung cấp thiết bị và những trường bắn. Bên nguyên đơn muốn hủy bỏ lệnh cấm băng đạn cỡ lớn cũng như xóa sổ quy định kiểm tra lý lịch đối với người mua súng.

Khi đó, các thẩm phán của tòa phúc thẩm cho rằng các nguyên đơn không có đủ tư cách pháp lý để khởi kiện, vì họ không thể chứng minh được bản thân trực tiếp chịu thiệt hại từ đạo luật hạn chế súng ống ở bang.

Trong vụ mới nhất, Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình đơn kiện dài 11 trang viện dẫn phán quyết năm 2008 của Tòa Tối cao Mỹ trong vụ án mang tính bước ngoặt có tên Đặc khu Columbia và Heller. Phán quyết này xác định Tu chính án thứ hai bảo vệ quyền sở hữu súng của công dân tuân thủ pháp luật đối với những dòng vũ khí được sử dụng phổ biến cho mục đích hợp pháp.

Phía Bộ Tư pháp, cụ thể là bộ phận quyền công dân của bộ này, đưa ra lập luận cho rằng các băng đạn chứa hơn 15 viên là trang bị tiêu chuẩn của nhiều loại súng phổ biến nhất tại Mỹ, bao gồm súng trường kiểu AR-15 và một số dòng súng ngắn bán tự động.

Đối mặt vụ kiện trên, Tổng chưởng lý Colorado Phil Weiser tuyên bố bang sẽ bảo vệ các biện pháp an toàn súng đạn đang được áp dụng, cho rằng vụ kiện hoàn toàn đi ngược lại sứ mệnh của bộ phận quyền công dân thuộc Bộ Tư pháp.

Tin liên quan

Ông Trump cam kết hủy bỏ các hạn chế về súng đạn nếu tái đắc cử

Ông Trump cam kết hủy bỏ các hạn chế về súng đạn nếu tái đắc cử

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bảo vệ vững chắc quyền sử dụng súng khi còn ở Nhà Trắng và tuyên bố sẽ hủy bỏ mọi hạn chế do chính quyền Tổng thống Joe Biden áp đặt nếu tái đắc cử.

Trẻ em thiệt mạng do súng đạn tăng chưa từng thấy tại Mỹ

Mỹ trước bài toán khó về kiểm soát súng đạn

Khám phá thêm chủ đề

băng đạn cỡ lớn chính quyền liên bang kiện Colorado Tu chính án Thứ hai thảm sát
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận