Chính quyền Mỹ sẽ cắt toàn bộ tài trợ cho Harvard

The New York Times ngày 27.5 trích dẫn lá thư từ Cơ quan dịch vụ tổng hợp Mỹ (GSA) gửi đến các cơ quan liên bang, nêu rằng chính phủ sẽ triển khai các phương án để chấm dứt hoàn toàn những hợp đồng của chính phủ tài trợ cho Đại học Harvard. Nội dung thư gồm danh sách những hợp đồng tài trợ sẽ bị hủy. Một số hợp đồng quan trọng sẽ được chuyển cho những đơn vị khác.

“Trong tương lai, chúng tôi cũng khuyến khích những cơ quan từng cân nhắc hợp tác với Harvard chuyển sang tìm những đơn vị khác”, bức thư của GSA có đoạn.

Sinh viên từ Canada tham quan Đại học Harvard hôm 23.5 ẢNH: REUTERS

Theo cơ sở dữ liệu liên bang, một số hợp đồng bị ảnh hưởng có thể bao gồm khoản tài trợ gần 50.000 USD của Viện Y tế Quốc gia Mỹ để nghiên cứu ảnh hưởng từ việc uống cà phê, hay hợp đồng gần 26.000 USD của Bộ An ninh Nội địa Mỹ để đào tạo những giám đốc cấp cao. The New York Times ước tính giá trị của toàn bộ hợp đồng bị hủy có thể lên đến 100 triệu USD.

Bức thư từ GSA là động thái mới nhất của chính quyền Mỹ nhằm cắt đứt hoàn toàn quan hệ lâu dài giữa chính phủ và Đại học Harvard, được đặt tại thành phố Cambridge, bang Massachusetts (Mỹ).

Kể từ tháng 4, chính quyền Mỹ đã đóng băng khoảng 3,2 tỉ USD những hợp đồng hợp tác và khoản tài trợ cho Đại học Harvard. Mới đây, Nhà Trắng hôm 22.5 cũng thông báo chặn Harvard tuyển sinh viên quốc tế.

Chính quyền của ông Trump cáo buộc Đại học Harvard có những chính sách phân biệt đối xử, đặt ra chỉ tiêu tuyển sinh dựa vào sắc tộc và cho phép tổ chức các cuộc biểu tình phản đối Israel trong khuôn viên trường, điều mà chính phủ coi là hành vi bài Do Thái.

Ngược lại, Đại học Harvard cho rằng chính quyền ông Trump đang cố kiểm soát vấn đề nhân sự, chương trình giảng dạy và tuyển sinh của trường. Tuần trước, thẩm phán Mỹ đã tạm thời chặn lệnh cấm Harvard tuyển sinh viên quốc tế, trong khi chờ phán quyết cuối cùng. Đại học Harvard hiện có khoảng 6.800 sinh viên, chiếm 27% tổng số sinh viên trường.