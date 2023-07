Chính quyền Mỹ xúc tiến cấm tài trợ Viện Virus học Vũ Hán

Văn bản trên được một quan chức của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ soạn thảo và được một tiểu ban của Hạ viện Mỹ về đại dịch Covid-19 công bố ngày 18.7. Tài liệu viết rằng Viện Virus học Vũ Hán đã không tuân thủ các yêu cầu lặp đi lặp lại từ Viện Y tế Quốc gia (NIH, Mỹ) về sổ ghi chép phòng thí nghiệm và các tài liệu cần thiết khác để thiết lập các nghiệp vụ an toàn của mình, theo tờ The New York Times.

Kết luận của NIH rằng Viện Virus học Vũ Hán "có khả năng đã vi phạm các quy định của NIH liên quan đến an toàn sinh học là không thể tranh cãi", theo vị quan chức trên viết trong văn bản. Cũng theo tài liệu này, việc dừng tài trợ cho Viện Virus học Vũ Hán là cần thiết để "giảm thiểu bất kỳ rủi ro sức khỏe cộng đồng tiềm ẩn nào".

Nhân viên an ninh canh gác bên ngoài Viện Virus học Vũ Hán tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) trong chuyến đi ngày 3.2.2021 của một nhóm chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được giao nhiệm vụ điều tra nguồn gốc Covid-19 Reuters

Viện Virus học Vũ Hán hiện có 30 ngày để phản hồi văn bản trên.

Các thành viên đảng Cộng hòa trong ủy ban nói trên đã nhiều lần cáo buộc rằng virus corona gây Covid-19 là sản phẩm của một vụ rò rỉ phòng thí nghiệm và đã tập trung sự chú ý của họ vào nghiên cứu do Viện Virus học Vũ Hán thực hiện.

Sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Mỹ vào năm 2020, chính quyền Tổng thống Donald Trump khi đó đã chấm dứt tài trợ cho EcoHealth Alliance, một tổ chức phi lợi nhuận hợp tác với Viện Virus học Vũ Hán để nghiên cứu virus corona từ dơi ở Trung Quốc.

Các quan chức tại NIK đã nhiều lần khẳng định rằng tiền thuế của người dân Mỹ không được sử dụng trong bất kỳ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nào có thể đã gây ra đại dịch, nhưng họ cũng thừa nhận rằng họ không biết Viện Virus học Vũ Hán đang tiến hành nghiên cứu nào khác, theo The New York Times.

Tuy việc nghiên cứu đã được tiến hành trên những virus corona tại Viện Virus học Vũ Hán, các cơ quan tình báo Mỹ đã không tìm thấy bằng chứng về một sự cố cụ thể có khả năng đã gây ra sự bùng phát của Covid-19, theo một báo cáo được giải mật về cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 của các cơ quan tình báo Mỹ, do Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia (ODNI) của Mỹ công bố ngày 23.6.