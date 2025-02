Chính quyền ông Trump có thêm nhiều động thái mới

The Hill đưa tin Nhà Trắng trong ngày 8.2 đã bảo vệ quyết định của Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) về việc cắt giảm đáng kể các khoản tài trợ dành cho những trường đại học và trung tâm nghiên cứu.

Trước đó một ngày, NIH thông báo cơ quan sẽ giới hạn tài trợ cho chi phí "gián tiếp" của các nghiên cứu ở mức 15%, giảm mạnh so với mức 60% mà một số tổ chức đang nhận. Trong tuyên bố của NIH, động thái cắt giảm có hiệu lực ngay lập tức và sẽ giúp tiết kiệm ngân sách hơn 4 tỉ USD mỗi năm. Cơ quan y tế Mỹ nhấn mạnh quyết định trên nhằm đảm bảo rằng ngân sách chính phủ sẽ được dành cho chi phí trực tiếp của các công trình nghiên cứu khoa học.

Chỉ những chương trình USAID ưu tiên lợi ích của Mỹ mới được duy trì

Đại diện Nhà Trắng ngày 8.2 cho hay chi phí tài trợ gián tiếp theo khung mới phù hợp với những gì mà các trường và trung tâm nghiên cứu nhận được từ tổ chức tư nhân. Các khoản chi bị cắt giảm bao gồm chi phí bảo trì, mua sắm thiết bị và hỗ trợ vấn đề hành chính. Các đơn vị có nguy cơ bị ảnh hưởng nói rằng chi phí gián tiếp được dùng để chi trả cho các công cụ thiết yếu giúp hỗ trợ nghiên cứu.

Các nhà khoa học cảnh báo việc cắt giảm có thể ảnh hưởng đến những nghiên cứu về bệnh ung thư và các tình trạng thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer và Parkinson. Trong những tuần gần đây, giới nghiên cứu đã bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu minh bạch khi chính quyền Mỹ xóa nhiều dữ liệu dịch tễ học từ các trang web chính phủ về sức khỏe.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 7.2 Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8.2 đã thu hồi giấy phép an ninh của những quan chức cấp cao trong chính quyền người tiền nhiệm Joe Biden, bao gồm cựu Ngoại trưởng Antony Blinken và cựu cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan. Ông Biden trước đó cũng bị thu hồi giấy phép an ninh, một cơ chế trao cho các quan chức Mỹ quyền tiếp cận thông tin mật và các địa điểm được bảo vệ.

Liên quan số phận của ứng dụng mạng xã hội TikTok tại Mỹ, tỉ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới và đang là cố vấn của ông Trump, cho biết ông Musk chưa có ý định mua lại nền tảng này. AFP dẫn lời tỉ phú Musk ngày 8.2 khẳng định rằng bản thân không sử dụng TikTok và cũng không có kế hoạch gì nếu sở hữu ứng dụng này.

Bên cạnh đó, AFP hôm qua đưa tin thẩm phán liên bang Mỹ A. Engelmayer vừa ban hành lệnh khẩn cấp tạm thời cấm nhóm cải cách chính phủ của tỉ phú Elon Musk truy cập dữ liệu cá nhân và tài chính của hàng triệu người Mỹ được lưu trữ tại Bộ Tài chính nước này. Có hiệu lực cho đến phiên điều trần ngày 14.2, lệnh cấm cũng nêu rõ bất kỳ người nào đã truy cập dữ liệu từ hồ sơ của Bộ Tài chính Mỹ kể từ khi ông Trump nhậm chức đều phải "hủy ngay lập tức mọi bản sao tài liệu đã được tải xuống".