Chính sách hỗ trợ tạo động lực mua sắm ô tô cuối năm

Theo số liệu Toyota Việt Nam công bố, hãng bán ra 6.935 xe trong tháng 9, tăng khoảng 45,5% so với tháng 8. Đáng chú ý, doanh số các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng trưởng mạnh với 5.550 chiếc, tăng 57,2% so với tháng trước đó. Bên cạnh đó, doanh số các mẫu xe lắp ráp trong nước đạt mức tăng trưởng nhẹ, Vios, Veloz Cross vẫn là các mẫu lắp ráp chủ lực với doanh số 758 xe và 602 xe trong tháng 9.

Doanh số Toyota tháng 9 tăng 45,5% so với tháng 8

Bước vào quý cuối năm, Toyota tiếp tục gia tăng ưu thế cho các mẫu xe của hãng, xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng được hưởng các chính sách hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng Việt trong mùa cao điểm.

Xe nhập khẩu tăng tốc

Các mẫu xe nhập khẩu tạo ra điểm nhấn tăng trưởng ấn tượng cho Toyota Việt Nam trong tháng vừa qua với bộ ba gầm cao Yaris Cross, Innova Cross và Corolla Cross đạt doanh số lần lượt 1.799 chiếc, 1.461 chiếc và 866 chiếc. Mức tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh hãng Nhật triển khai các chính sách hỗ trợ đa dạng. Với mức tăng trưởng gần gấp đôi so với tháng 8, Toyota Yaris Cross tiếp tục có cơ hội bứt phá trong tháng 10 khi áp dụng ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ cho bản HEV, mức tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ áp dụng cho bản thuần xăng.

Khách hàng mua Innova Cross được lựa chọn 1 trong 2 gói ưu đãi. Gói 1 gồm ưu đãi lãi suất 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu và 5,49%/năm cố định trong 6 tháng tiếp theo. Gói 2 gồm hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ và quà tặng một năm bảo hiểm vật chất xe. Khách hàng lựa chọn gói ưu đãi 2 có thể tiết kiệm đến 60 triệu đồng chi phí lăn bánh. Trong khi đó, mẫu SUV cỡ C Corolla Cross áp dụng mức hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, giúp giảm từ 41-43,5 triệu đồng, tùy phiên bản.

Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua Corolla Cross

Nhóm xe Hybrid Electric (HEV) cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với 1.821 xe bán ra trong tháng 9, chiếm khoảng 26% tổng doanh số xe Toyota và tăng hơn 74% so với tháng 8. Trong đó, Yaris Cross HEV, Innova Cross HEV và Corolla Cross HEV vẫn là 3 mẫu xe chủ lực trong phân khúc xăng lai điện của hãng Nhật, đồng thời góp mặt trong top 5 xe hybrid bán chạy của thị trường hàng tháng, theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA). Các chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ, lãi suất vay, quà tặng cũng góp phần tối ưu chi phí, giúp các mẫu xe thân thiện môi trường này được khách hàng Việt đón nhận.



Khách hàng tìm hiểu Yaris Cross HEV

Trong sự kiện trưng bày xe Hybrid Electric tại Phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra cuối tháng 9 vừa qua, các mẫu xe HEV thu hút đông đảo khách hàng quan tâm, tìm hiểu và lái thử. Anh Bùi Công Đức (40 tuổi, Hà Nội) chia sẻ sau khi lái thử Yaris Cross HEV: "Mẫu xe Yaris Cross đang nằm trong tầm ngắm của gia đình tôi. Hôm nay được lái thử bản hybrid, xe đa dạng tiện nghi, chạy trong phố rất tiết kiệm vì khi di chuyển chậm, xe chạy thuần điện. Cảm giác êm ái từ hàng ghế sau khiến vợ tôi rất hài lòng về mẫu xe này. Giá bán xe hybrid giờ cũng không chênh nhiều so với bản xăng và có thêm ưu đãi hàng chục triệu đồng, nên có thể Yaris Cross HEV sẽ là mẫu xe của gia đình tôi trong tương lai gần".

Xe lắp ráp tiếp tục được tạo đà tăng trưởng

Các mẫu xe lắp ráp tại nhà máy Toyota Phú Thọ gồm Vios, Veloz Cross và Avanza Premio vẫn thuộc nhóm sản phẩm chủ đạo trong chính sách bán hàng của hãng Nhật. Trong đó, mẫu xe bán chạy phân khúc sedan cỡ B Vios áp dụng ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ trong tháng 10, mức giảm từ 46-54 triệu đồng, tùy phiên bản. Bộ đôi BMPV Veloz Cross và Avanza Premio tiếp tục được duy trì đồng thời chính sách hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, quà tặng một năm bảo hiểm vật chất xe và ưu đãi lãi suất vay 0% cố định trong 12 tháng đầu hoặc ưu đãi lãi suất trong 24 tháng đầu. Mức giảm từ 65-70 triệu đồng cho khách hàng mua Avanza Premio, từ 73-75 triệu đồng khi mua Veloz Cross.

Vios áp dụng ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ trong tháng 10

Các mẫu xe lắp ráp trong nước này bền bỉ nằm trong chiến lược bán hàng của Toyota kể từ đầu năm đến nay. Duy trì định hướng đẩy mạnh các mẫu xe lắp ráp cho thấy định hướng phát triển của hãng Nhật là nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và năng lực chuỗi cung ứng. Với lịch sử hơn 2 thập kỷ tại Việt Nam, Vios vẫn được biết đến là mẫu sedan thực dụng bởi khả năng tiết kiệm nhiên liệu, sự bền bỉ, chi phí vận hành thấp, linh kiện phụ tùng phổ biến cùng không gian rộng rãi cho nhiều mục đích sử dụng.

Sự kết hợp giữa việc tiếp tục phát triển các dòng xe lắp ráp trong nước và mở rộng danh mục xe nhập khẩu giúp Toyota duy trì một danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của thị trường.