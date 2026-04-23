Chính sách mới mở hướng phát triển cho ngành trò chơi điện tử tại Việt Nam

23/04/2026 11:26 GMT+7

Nghị quyết 80-NQ/TW tạo động lực mới để ngành game Việt phát triển mạnh mẽ hơn. Audition VTC khẳng định vai trò tiên phong với kho tàng vật phẩm cảm hứng Việt, lan tỏa bản sắc đến cộng đồng.

Nghị quyết 80-NQ/TW xác định trò chơi điện tử là lĩnh vực trọng tâm trong công nghiệp văn hóa, cùng với điện ảnh, âm nhạc, thời trang, nội dung số… Đồng thời, định hướng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm mang bản sắc Việt, góp phần đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Từ khoảng năm 2006, ngành game Việt nhanh chóng thu hút người chơi nhờ tính giải trí, đồ họa và tính cộng đồng. Sau gần 20 năm, nhận thức về vai trò lan tỏa văn hóa dần hình thành, nhiều sản phẩm chuyển hướng bản sắc hóa, trở thành cầu nối văn hóa số.

Chính sách mới mở hướng phát triển cho ngành trò chơi điện tử tại Việt Nam - Ảnh 1.

Audition do VTC phát hành là ví dụ tiêu biểu. Hình ảnh áo dài, áo tứ thân, nón lá, hoa sen… được đưa vào game. Tại SEA Games 33, vận động viên Audition mặc trang phục truyền thống thi đấu, lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Mỗi năm, VTC đưa vào game khoảng 10.000 vật phẩm mang cảm hứng văn hóa Việt. Không chỉ trong game, VTC còn đưa sàn nhảy hoa sen ra nhiều triển lãm, kể câu chuyện văn hóa bằng công nghệ và giải trí số.

Với định hướng từ Nghị quyết 80, ngành game Việt đứng trước cơ hội bứt phá, trở thành "sứ giả văn hóa" trên bản đồ quốc tế. Tại Vietnam Gameverse 2026, Audition tiếp tục khẳng định vai trò lan tỏa giá trị văn hóa Việt.

Website sản phẩm Audition - VTC: https://au.vtc.vn/

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

