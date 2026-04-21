Chính thức cất nóc tháp căn hộ Polaris - The Maris Vũng Tàu

Tháp Polaris chính thức cất nóc ngày 18.4.2026

Đồng thời, tòa tháp Atlantic cũng đang được thi công sát tiến độ. Điều này minh chứng cho tiềm lực tài chính của TDG Group, khẳng định chiến lược phát triển bền vững của chủ đầu tư.

Được biết, The Maris Vũng Tàu đã sớm vận hành các tiện ích, trở thành điểm đến đa trải nghiệm, thu hút hàng ngàn lượt du khách vào mỗi dịp cuối tuần và lễ, tết.

Dịp đại lễ 30.4 - 1.5, sự kiện Maris Festival 2026 sẽ kích hoạt mùa hè sôi động với đại chiến bọt biển, go-kart, hội diều khổng lồ và tổ hợp thể thao biển... Điểm nhấn là chuỗi đêm âm nhạc từ 30.4 đến 2.5 với sự góp mặt của ca sĩ nổi tiếng.

Đặc biệt, The Maris miễn phí vé vào cổng cho du khách vui chơi bãi biển từ 8 giờ 30 - 10 giờ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trong suốt mùa hè này. Bên cạnh đó, Maris Family Club cũng chính thức ra mắt, mang đến không gian vui khỏe cho cả gia đình.

Việc kết hợp giữa tiến độ xây dựng nhanh chóng và hoạt động trải nghiệm thực tế đã tạo nên sức hút cho The Maris nói chung và các sản phẩm nghỉ dưỡng nói riêng, tạo giá trị tài sản và sự an tâm dòng tiền cho khách hàng.