Chính thức động thổ cầu Cần Giờ hơn 13.000 tỉ, xây trong 3 năm

Cầu Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, quy mô 6 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỉ đồng, trong đó cầu chính vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km, kết nối huyện Nhà Bè với huyện Cần Giờ cũ. Thời gian thực hiện 2026 - 2029.

Phối cảnh Cầu Cần Giờ

Đây là công trình mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt, thay thế phà Bình Khánh, phá thế độc đạo giao thông đường thủy, mở ra không gian phát triển mới về phía biển Đông Nam, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông phía nam thành phố, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển du lịch sinh thái, đô thị lấn biển và kinh tế biển, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, góp phần gìn giữ giá trị Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ - di sản thế giới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định: Lễ động thổ này thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc huy động các nguồn lực xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững.

Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; cùng với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đều xác định Cần Giờ là một trong các cực tăng trưởng lớn khu vực phía nam của thành phố.

Chính vì vậy, cầu Cần Giờ là một dự án chiến lược, quan trọng, sau khi hoàn thành sẽ cùng với các dự án kết nối giao thông khác sẽ rút ngắn đáng kể thời gian kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, du lịch, dịch vụ, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa cho người dân Cần Giờ.

Đây không chỉ là một công trình giao thông mà còn là biểu tượng kiến trúc mới của thành phố với thiết kế kiến trúc thẩm mỹ cao đã được phê duyệt, là nơi người dân và du khách cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố.

"Dự án được triển khai theo mô hình PPP - hợp đồng BT, với Masterise Group là nhà đầu tư, thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm của khối doanh nghiệp tư nhân trong việc chung tay cùng chính quyền kiến tạo hệ thống hạ tầng quốc gia. Đây là minh chứng sống động cho chủ trương huy động nguồn lực xã hội hóa vào phát triển hạ tầng - một trụ cột quan trọng để thành phố giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế. UBND TP cam kết sẽ chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn - thi công và nhà đầu tư để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định, đạt chất lượng kỹ thuật, an toàn tuyệt đối và sớm đưa vào khai thác phục vụ người dân, doanh nghiệp" - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh phát biểu.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện đầy đủ công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án một cách nhân văn, kịp thời và minh bạch, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước - người dân - doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó tổng giám đốc Masterise Group cam kết phía doanh nghiệp sẽ huy động tối đa nguồn lực, năng lực quản trị và kinh nghiệm triển khai từ các dự án quy mô lớn để bảo đảm dự án được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Song song, công tác bảo vệ môi trường và hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ là ưu tiên lớn của Masterise Group và được tích hợp thành tiêu chí bắt buộc trong mọi giai đoạn của dự án. "Chúng tôi sẽ luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo đảm tuân thủ các yêu cầu về đánh giá tác động môi trường, quản lý thi công và giám sát rủi ro. Khi hoàn thành, Cầu Cần Giờ sẽ trở thành biểu tượng kết nối, mở ra những cơ hội phát triển mới cho khu vực phía Nam thành phố và đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển bền vững của TP.HCM" - bà Nguyễn Thị Minh Phương nói.



