Chính thức tái thi công cầu Tân Kỳ - Tân Quý sau 5 năm 'đứng hình'

Tân Kỳ - Tân Quý là một trong các tuyến đường huyết mạch ở cửa ngõ tây bắc TP.HCM, kết nối huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Tuyến đường hiện rộng 8 - 10m, thường xuyên kẹt cứng do xe cộ qua đây đông đúc.



Cầu Tân Kỳ - Tân Quý phơi nắng mưa nhiều năm qua TRẦN DUY KHÁNH

Dự án đầu tư mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý dài 1,98 km, từ đường Bình Long đến Mã Lò (quận Bình Tân), khởi công vào tháng 3.2023. Tổng mức đầu tư dự án hơn 237 tỉ đồng. Sau khi dự án hoàn thành, mặt đường sẽ được mở rộng lên đến 30m.

Cuối đường Tân Kỳ Tân Quý còn có dự án đầu tư xây dựng cầu cùng tên. Cây cầu được thiết kế với chiều dài 80m, rộng 16m, đường dẫn 225m. Dự án khởi công lần đầu năm 2018 với vốn đầu tư 312 tỉ đồng theo hình thức BOT, dự kiến hoàn thành cùng năm.

Khu vực bị phong tỏa, rào chắn, án ngữ đường Tân Kỳ - Tân Quý TRẦN DUY KHÁNH

Tuy nhiên, đến tháng 12.2018, khi đã thực hiện được khoảng 70% khối lượng thì công trình phải tạm dừng thi công do vướng mặt bằng. Tháng 8.2019, Kiểm toán Nhà nước kết luận việc đưa cầu Tân Kỳ - Tân Quý vào dự án BOT An Sương - An Lạc khi công trình không nằm trên quốc lộ 1 thuộc dự án BOT này là không phù hợp. Bên cạnh đó, dự án cũng không phù hợp với Nghị quyết số 437 của Quốc hội (dự án BOT chỉ áp dụng cho các tuyến đường xây mới, trong khi dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý xây dựng trên đường hiện hữu).

Cây cầu tạm bằng sắt, xe chạy lên tạo ra tiếng ầm vang, ngày mưa trơn trượt dễ té ngã TRẦN DUY KHÁNH

Cầu Tân Kỳ Tân Quý "đứng hình" suốt hơn 5 năm qua, mới thành hình phần giữa cầu, xung quanh được bao bọc bởi "lô cốt" và hai cây cầu tạm bằng sắt để người dân đi lại trong thời gian chờ đợi.

Cuối tháng 9.2022, UBND TPHCM đã ban hành quyết định dừng, chấm dứt triển khai dự án xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ - Tân Quý theo hình thức hợp đồng BOT để chuyển sang đầu tư công. Đến cuối năm 2022, HĐND TP đã thông qua việc sử dụng hơn 491 tỉ đồng để hoàn thiện cầu Tân Kỳ - Tân Quý. Theo đó, TP.HCM sẽ chi khoảng 230 tỉ đồng để trả chi phí cho nhà đầu tư đã bỏ ra làm cầu và khoảng 261 tỉ đồng đầu tư hoàn thành các hạng mục còn lại.

Dự kiến công trình sẽ thi công trong khoảng 6 tháng, hoàn thành và thông xe vào 31.12 năm nay.