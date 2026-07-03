Chính thức thu nhập trên 28,6 triệu/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 253/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, thay thế Nghị định 65/2013/NĐ-CP.

Một trong những điểm mới rất đáng chú ý tại nghị định này là người nộp thuế là cá nhân cư trú được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc của người nộp thuế.

Các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo chính thức được giảm trừ từ kỳ tính thuế thu nhập cá nhân 2026 ẢNH: ĐAN THANH

Cụ thể là các khoản chi cho khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do bảo hiểm y tế chi trả, với tổng mức giảm trừ không quá 23 triệu đồng/năm.

Các khoản chi cho giáo dục - đào tạo tại cơ sở giáo dục - đào tạo trong nước, với tổng mức giảm trừ không quá 24 triệu đồng/năm, gồm: khoản tiền học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về giáo dục; các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn khác tại cơ sở giáo dục - đào tạo.

Muốn được giảm trừ, các khoản chi phí nêu trên phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; riêng đối với khoản chi cho y tế phải có thêm bảng kê chi phí khám, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế…

Theo luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, từ năm 2026, mức giảm trừ đối với người nộp thuế được nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc được nâng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Luật cũng sửa đổi biểu thuế áp dụng cho thu nhập từ tiền lương, tiền công, rút gọn từ 7 bậc xuống còn 5 bậc và nới rộng khoảng cách thu nhập như sau:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/tháng Thuế suất 1 Đến 10 triệu đồng 5% 2 Trên 10 - 30 triệu đồng 10% 3 Trên 30 - 60 triệu đồng 20% 4 Trên 60 - 100 triệu đồng 30% 5 Trên 100 triệu đồng 35%

Như vậy, nếu chưa kể các khoản giảm trừ cho bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, trong trường hợp mỗi người nộp thuế có 1 người phụ thuộc và phát sinh các khoản chi phí y tế, giáo dục - đào tạo, người nộp thuế có thể được giảm trừ như sau:

Giảm trừ cho bản thân 15,5 triệu đồng/tháng x 12 tháng + giảm trừ cho người phụ thuộc 6,2 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng + giảm trừ cho y tế 23 triệu đồng/năm + giảm trừ cho giáo dục - đào tạo 24 triệu đồng/năm = 307,4 triệu đồng/năm.

Có 1 người phụ thuộc, thu nhập 28 triệu/tháng chưa phải nộp thuế

Bộ Tài chính tính toán, trường hợp người nộp thuế có 1 người phụ thuộc, với mức thu nhập 28 triệu đồng/tháng, sau khi trừ các khoản bảo hiểm, giảm trừ cho bản thân người nộp thuế, giảm trừ cho 1 người phụ thuộc và giảm trừ cho y tế, giáo dục - đào tạo ở mức tối đa cũng vẫn chưa phải nộp thuế.

"Trường hợp cụ thể như trên, người nộp thuế có thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%", ông Lưu Đức Huy, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), nhấn mạnh.

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 và Nghị định 253/2026/NĐ-CP đều có hiệu lực từ ngày 1.7. Tuy nhiên, các quy định liên quan thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế 2026.

Nghị định số 253/2026/NĐ-CP nêu rõ, các trường hợp đã kê khai, nộp thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công cho kỳ tính thuế năm 2026 trong thời gian kể từ ngày 1.1 đến trước ngày 1.7 theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập cá nhân áp dụng trước ngày 1.7 thì không phải nộp lại hồ sơ khai thuế tháng, quý mà thực hiện điều chỉnh vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2026.