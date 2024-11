Chỉnh trang cảnh quan Phú Quốc: Chính quyền quyết liệt, người dân hưởng lợi

Phường An Thới thực hiện tháo dỡ, di dời các công trình vi phạm

Không "bắt cóc bỏ đĩa" khi xử lý vi phạm trật tự đô thị

Mới đây, nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do UBND TP.Phú Quốc ban hành về việc quản lý chặt địa bàn về trật tự xây dựng, UBND phường An Thới tổ chức đợt ra quân xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng, lấn chiếm hành lang đường bộ. Đây là động thái quyết liệt nhằm chỉnh trang trật tự đô thị tại các tuyến đường và địa bàn trọng điểm, đặc biệt là tuyến đường Nguyễn Văn Cừ và đường DT97, nơi có rất nhiều trường hợp hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Theo đó, từ ngày 22 - 29.10, các cá nhân, tổ chức vi phạm buộc phải tháo dỡ, di dời toàn bộ công trình vi phạm ra khỏi vị trí hành lang lộ giới, lòng đường, vỉa hè thuộc đất Nhà nước quản lý. Sau thời gian quy định, nếu các tổ chức, cá nhân vi phạm không tự nguyện chấp hành, UBND phường sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tháo dỡ, di dời toàn bộ công trình vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Phường An Thới hiện nay được xem là một trong các trung tâm du lịch, giải trí hàng đầu của Phú Quốc với hệ sinh thái du lịch đẳng cấp, nổi bật như quần thể vui chơi giải trí có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng Thị trấn Hoàng Hôn, quần thể nghỉ dưỡng 5 sao Bãi Kem, công trình biểu tượng cáp treo Hòn Thơm, Cầu Hôn... Việc quyết liệt xử lý lấn chiếm lòng đường sẽ góp phần quan trọng trong việc chỉnh trang cảnh quan đô thị, làm đẹp điểm đến đang được rất nhiều du khách yêu thích.

Trước đó, phường Dương Đông được ghi nhận là nơi tình trạng lấn chiếm lòng lề, đường vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán xảy ra khá nhiều, làm ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị và công tác đảm bảo an toàn giao thông. Ngay từ đầu tháng 10, phường cũng đã phối hợp với các phòng, ban thành phố, tổ chức ra quân kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn người dân sắp xếp nơi kinh doanh mua bán, treo biển quảng cáo, bố trí nơi để xe đúng quy định. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp nhằm xử lý các tồn đọng về môi trường cũng được thực hiện như nâng cấp hệ thống thoát nước, cải tạo thoát nước và nâng cao đoạn thường xuyên bị ngập nước tại đường Cách Mạng Tháng 8.

Không chỉ có phường Dương Đông và An Thới, hiện nay việc chỉnh trang đô thị đang được Phú Quốc thực hiện theo hình thức cuốn chiếu trên toàn thành phố. Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc cho biết: "Chúng tôi có những kế hoạch cụ thể cho từng con đường, từng tuyến phố. Lực lượng nòng cốt là đội quản lý trật tự đô thị thành phố ra quân cùng phường, xã. Khi nào từng tuyến phố sạch sẽ rồi thì sẽ giao lại cho phường, xã quản lý trực tiếp. Tinh thần của thành phố là làm quyết liệt hơn, kiên trì hơn, tránh tình trạng bắt cóc bỏ đĩa".

Cũng theo lãnh đạo thành phố, để đẩy mạnh làm đẹp cảnh quan đô thị thì rất cần nâng cao nhận thức của người dân, không chỉ là người bản địa, mà cả du khách trong và ngoài nước cùng chung tay hợp sức với chính quyền và cả hệ thống chính trị.

Theo ghi nhận, hiện nay kế hoạch chỉnh trang đô thị của thành phố cũng đang nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân. Anh Nguyễn Đình Thắng - chủ hộ kinh doanh tại Thị trấn Hoàng Hôn cho biết: "Chúng tôi rất ủng hộ sự cương quyết của lãnh đạo thành phố trong việc đảm bảo mỹ quan đô thị và kiến tạo thêm nhiều công trình cộng đồng. Thành phố sạch đẹp, khách đến đông thì chúng tôi cũng được hưởng lợi rất nhiều".

Có thể thấy, sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền thành phố và ý thức, sự đồng lòng của người dân đang cho thấy một sự chuyển biến, sự thay đổi tích cực trong tư duy phát triển, để Phú Quốc bắt kịp với thời cuộc và trở thành hòn đảo sinh thái, hướng đến phát triển bền vững và lâu dài.

Bãi đất đỏ An Thới bị lấn chiếm đang được quy hoạch thành quảng trường biển và bãi tắm công cộng

Đẩy mạnh các dự án cộng đồng và dân sinh

Bên cạnh các biện pháp quyết liệt lấy lại cảnh quan thành phố, chính quyền địa phương cũng đang triển khai nhiều đề án xây dựng khu vực cộng đồng, gia tăng tiện ích và trải nghiệm cho du khách, người dân. Trong đó, điển hình như khu vực bãi đất đỏ An Thới đang được đầu tư thành quảng trường biển, bãi tắm công cộng quy mô nhất tại Phú Quốc, gắn liền với trục cảnh quan. Dự án không chỉ góp phần làm đẹp khu vực bãi đất đỏ hoang sơ, tràn lan hàng quán mà còn mở ra không gian vui chơi giải trí hấp dẫn, quy tụ các sự kiện và lễ hội quy mô, gia tăng tiện ích cho người dân đảo Ngọc đồng thời thu hút du khách trong và ngoài nước.

Theo ông Trần Minh Khoa: "Đây là một việc làm hết sức quan trọng mà thành phố và phường An Thới đã và đang triển khai quyết liệt, để trong thời gian ngắn tới sẽ dọn dẹp bãi biển, không còn tình trạng lấn chiếm bãi biển gây tình trạng nhếch nhác. Chúng tôi cũng kêu gọi các doanh nghiệp có tâm huyết và nguồn lực để đầu tư thành một bãi biển đẹp và đẳng cấp cho nhân dân và du khách".

Trong tương lai, tại trung tâm Thị trấn Hoàng Hôn, phường An Thới cũng sẽ được đầu tư và xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế có chất lượng khám chữa bệnh cao cấp. Đây được xem là một dự án có ý nghĩa đặc biệt khi Phú Quốc không chỉ đón lượng khách du lịch lớn, mà còn hướng đến là nơi an cư lạc nghiệp, nơi định cư của nhiều người cả trong và ngoài nước, là "second home" để giới thượng lưu đến đây nghỉ ngơi lâu dài và thường xuyên.

Phú Quốc được quy hoạch thành trung tâm du lịch và giao thương đặc biệt ẢNH: N.A

Một loạt các dự án cộng đồng chất lượng và có tầm nhìn đó đang tạo ra nhiều cơ hội để Phú Quốc hướng đến phát triển thành khu kinh tế với nội hàm là xây dựng đảo thành trung tâm du lịch và giao thương đặc biệt theo quy hoạch từ năm 2013 do Chính phủ ban hành.

Việc đẩy mạnh chỉnh trang, cải tạo bộ mặt đô thị, đồng thời thu hút đầu tư không gian công cộng, tiện ích dân sinh là những bước quan trọng để Phú Quốc nâng tầm điểm đến, khẳng định thương hiệu của một hòn đảo sinh thái, thành phố đảo du lịch xanh sạch đẹp, một điểm đến quốc tế có diện mạo xứng đáng là hòn đảo tuyệt vời thứ hai trên thế giới do Maldives do Travel + Leisure vừa vinh danh.