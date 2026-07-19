Chính trị gia đảng cầm quyền Đức từ chức vì bê bối mang thai hộ

Ông Jens Spahn, lãnh đạo khối nghị sĩ đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc (CDU) tại quốc hội Đức, ngày 18.7 đã từ chức theo đề nghị của lãnh đạo đảng - Thủ tướng Friedrich Merz, theo Đài DW. Quyết định được đưa ra giữa làn sóng chỉ trích việc ông Spahn cùng người bạn đời đồng tính Daniel Funke thuê người mang thai hộ tại Mỹ.

Lãnh đạo nhóm nghị sĩ CDU tại quốc hội Đức Jens Spahn ẢNH: REUTERS

Mang thai hộ là hoạt động bị cấm tại Đức. Ông Jens Spahn thời còn làm Bộ trưởng Y tế năm 2020 cũng phản đối nới lỏng quy định này. Năm 2015, ông viết: "Là một người đồng tính nam và là một tín hữu Cơ Đốc, cá nhân tôi thấy rất khó để chấp nhận ý tưởng cho thuê tử cung".

Tuy nhiên, khi người con của ông chào đời nhờ dịch vụ này vào hôm 16.7, vị nghị sĩ nói với báo Bild rằng: "Georg [con trai ông Spahn - NV] là niềm vui lớn nhất của tôi. Khó có thể nào diễn tả cảm giác này thành lời".

Việc ông Spahn công khai có con nhờ người mang thai hộ ngay lập tức gây ra làn sóng chỉ trích từ nội bộ CDU lẫn bên ngoài đảng, trong đó nhiều người cho rằng ông là người đạo đức giả.

Ông Jens Spahn (phải) và bạn đời đồng tính nam Daniel Funke ẢNH: AP

Theo một đạo luật năm 1990, việc mang thai hộ bị cấm tại Đức và người vi phạm có thể bị phạt tù 3 năm hoặc phạt tiền. Do đó, nhiều cặp đôi ra nước ngoài để thực hiện việc này. Ông Spahn sẽ không đối diện hậu quả pháp lý do luật tại Đức không cấm việc nuôi con được sinh ra từ hình thức mang thai hộ ở nước ngoài.

Ông Spahn là nhân vật nổi bật trong giới chính trị gia cánh hữu của đảng CDU. Ban đầu, ông đã tìm cách tự bào chữa trong các cuộc phỏng vấn với giới truyền thông. Ông nói với tờ Bild rằng ông đã "đấu tranh với chính mình trong một thời gian dài, kể cả về vấn đề mang thai hộ" trước khi cặp đôi quyết định tiến hành.

Tuy nhiên, điều này không xoa dịu được những người chỉ trích ông, kể cả những thành viên nổi bật trong chính đảng của ông. "Ông Jens Spahn không còn đủ tư cách làm lãnh đạo nhóm nghị sĩ và phải từ chức", ông Daniel Peters, lãnh đạo đảng CDU tại bang Mecklenburg-Western Pomerania, nói với tờ Bild hôm 17.7.

"Các chính trị gia đặt ra tiêu chuẩn cho người khác cũng phải được người khác đánh giá theo tiêu chuẩn đó. Nếu uy tín đó mất đi, việc từ chức là điều tất yếu", bà Marion Rosin, thành viên của đảng CDU ở bang Thuringia nói.

Ông Janosch Dahmen, thành viên của đảng Xanh, cũng cho rằng vấn đề nằm ở tiêu chuẩn kép và uy tín chính trị của ông Spahn, chứ không phải về con của ông ta.

Hôm 17.7, Thủ tướng Merz từ chối bình luận và cho biết vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của ban lãnh đạo đảng. Cùng ngày, ông Spahn tuyên bố rằng không có gì quan trọng hơn gia đình ông. Qua hôm sau, ông từ chức lãnh đạo khối nghị sĩ CDU tại quốc hội nhưng không nói có từ bỏ tư cách nghị sĩ hay không.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Merz mô tả quyết định từ chức của ông Spahn là "đúng đắn và không thể tránh khỏi". "Uy tín là tài sản quý giá nhất trong chính trị", ông viết.