Chính trường Israel 'dậy sóng' vì thỏa thuận Mỹ - Iran

Ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ngày 15.6 tuyên bố Israel sẽ không rút khỏi các khu vực mà nước này đã kiểm soát ở Lebanon. Ông cảnh báo nếu Iran tấn công Israel liên quan những diễn biến tại Lebanon, thì Tel Aviv sẽ đáp trả mạnh mẽ.

"Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và tôi đang theo đuổi một chính sách rõ ràng, quyết định rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục hiện diện trong các khu vực an ninh ở Lebanon, Syria và Gaza, không giới hạn thời gian, để bảo vệ biên giới và các cộng đồng Israel khỏi các nhóm vũ trang", theo The Times of Israel dẫn lời ông Katz.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết Thủ tướng Netanyahu đã nêu rõ lập trường này với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao của Mỹ.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz (từ 2,3 từ trái sang) tham dự cuộc họp ngày 11.6.2025 ẢNH: AFP

Tuyên bố của ông Katz là một trong những phản ứng đầu tiên từ giới chức Israel sau khi thỏa thuận Mỹ - Iran được công bố tối 14.6. Israel không tham gia các cuộc đàm phán về thỏa thuận này, song các điều khoản liên quan được cho là gây lo ngại trong giới chức nước này.

Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben Gvir cũng lên tiếng chỉ trích, tuyên bố thỏa thuận của Tổng thống Trump "không ràng buộc" Israel. Ông nói: "Chúng tôi không phải là một bên của thỏa thuận này, vì nó không bảo vệ an ninh của chúng tôi. Chúng tôi không rút khỏi bất kỳ vùng lãnh thổ nào [ở Lebanon] mà binh sĩ của chúng tôi đã kiểm soát".

Không chỉ trong liên minh cầm quyền, thỏa thuận Mỹ - Iran cũng vấp phải chỉ trích từ phe đối lập Israel, theo Al Jazeera. Ông Yair Golan, lãnh đạo đảng Dân chủ Israel, cho rằng đây là một thỏa thuận bất lợi cho Israel, làm xói mòn các thành quả quân sự mà nước này đạt được trong thời gian qua.

Một số chính trị gia khác, trong đó có lãnh đạo đảng Yashar Gadi Eisenkot và Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich, cũng tham gia làn sóng phản đối.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Times ngày 14.6, Tổng thống Trump nói thỏa thuận đạt được với Iran cuối cùng sẽ giúp bảo đảm eo biển Hormuz "vĩnh viễn không thu phí". Ông cũng gọi Thủ tướng Netanyahu là một người "rất khó tính", đồng thời cho rằng nhà lãnh đạo Israel nên biết ơn Mỹ. "Thành thật mà nói, ông ấy nên rất biết ơn chúng tôi vì đã làm điều này. Bởi nếu Iran có vũ khí hạt nhân, Israel sẽ không tồn tại được hai giờ", ông Trump nói.

Hiện ông Netanyahu chưa đưa ra bình luận chính thức về thỏa thuận giữa Mỹ - Iran cũng như tuyên bố của ông Trump.

Nhà phân tích Lorenzo Trombetta thuộc Hãng thông tấn ANSA (Ý) nhận định chiến dịch của Israel tại Lebanon nhiều khả năng sẽ tiếp tục, trong khi Mỹ sẽ không gây sức ép buộc Israel dừng lại. Theo Al Jazeera dẫn lời ông, chính quyền ông Netanyahu đang duy trì lập trường cứng rắn với Hezbollah ở Lebanon trong bối cảnh Israel đang chuẩn bị cuộc bầu cử dự kiến vào cuối tháng 10.