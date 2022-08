Chính trường Mỹ nóng bỏng trước bầu cử giữa kỳ

Reuters ngày 27.8 dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre chỉ trích rằng hành động của một số đảng viên Cộng hòa, đồng minh của cựu Tổng thống Donald Trump là phù hợp với định nghĩa về “phát xít”. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh đảng Dân chủ đẩy mạnh công kích, trong khi đảng Cộng hòa cũng tìm cách giành lợi thế trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 8.11.

Rắc rối của ông Trump ?

Vấn đề nổi bật có thể ảnh hưởng đến đảng Cộng hòa là cuộc chiến pháp lý nhằm vào ông Trump, với những diễn biến nóng xoay quanh vụ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida. Hãng AP ngày 27.8 dẫn tờ trình về việc xin khám xét khu nghỉ dưỡng cho thấy FBI thu giữ nhiều tài liệu mật, thậm chí tuyệt mật, bị để lẫn với báo, tạp chí và thư riêng. Tờ trình dài 32 trang được FBI đưa ra ngày 26.8 có rất nhiều phần được che lại, nhưng mô tả chi tiết nhất từ trước đến nay về những tài liệu của chính phủ được lưu giữ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago trong thời gian dài sau khi ông Trump rời Nhà Trắng. Theo đó, trong số 15 thùng đã lấy từ khu nghỉ dưỡng hồi tháng 1 có 184 tài liệu có dấu mật, 25 tài liệu ở mức tối mật và một số còn đánh dấu thể hiện việc chứa thông tin về những nguồn tin nhạy cảm cao.

Sau khi tờ trình được công khai, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng mỉa mai khi được hỏi về việc người tiền nhiệm Trump khẳng định rằng mình có quyền tổng thống trong việc giải mật tài liệu. “Tôi chỉ muốn các bạn biết rằng tôi đã giải mật mọi thứ trên thế giới. Tôi là tổng thống. Thôi đi!”, ông Biden phát biểu với báo giới. Trước đó khi vận động tại Maryland vào ngày 25.8, Tổng thống Biden kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho đảng Dân chủ để đất nước tiến lên, đồng thời chỉ trích ông Trump và các đồng minh đã “lựa chọn đi thụt lùi với tràn ngập sự giận dữ, bạo lực, thù hận, chia rẽ” và hướng dần đến “bán phát xít”.





Phản ứng của phe Cộng hòa

Trong khi đó, ông Trump và các đồng minh cho rằng tờ trình dẫn đến việc FBI lục soát nhà của ông là do động cơ chính trị, đồng thời cho rằng phần bị che mờ chính là những phần củng cố thêm cho những tuyên bố của cựu tổng thống về điều này. Viết trên mạng xã hội Truth Social của mình, ông Trump chỉ trích về tờ trình đã giữ lại rất nhiều thông tin khi đưa ra, đồng thời lưu ý rằng tài liệu này không xác nhận ông có giữ tài liệu mật liên quan vũ khí hạt nhân như thông tin trước đó.

Liên quan phát biểu trên của Tổng thống Biden, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Nathan Brand chỉ trích đương kim tổng thống và cho rằng chính phủ đã khiến nhiều người mất việc, khiến đất nước rơi vào suy thoái. Theo CNN, trong cuộc đua trước bầu cử giữa kỳ, đảng Cộng hòa đang tăng chi tiêu trên cả nước nhằm vận động cử tri, với mức gần 180 triệu USD tại các bang Alaska, Arizona, Georgia, Ohio, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Theo Chủ tịch John Goodman tại Viện Goodman (Mỹ), đảng Cộng hòa còn có thể nhằm vào những cử tri cao tuổi, với các cam kết như để những người từ 62 - 67 tuổi trở lại thị trường lao động mà không mất những lợi ích an sinh xã hội, dừng đánh thuế lợi ích an sinh xã hội và tiền tiết kiệm về hưu do lạm phát, cùng các chính sách hướng đến họ, vốn là nhóm có nhiều khả năng bỏ phiếu nhất.