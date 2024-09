Chip A18 và A18 Pro trên loạt iPhone 16 khác nhau ra sao?

Mặc dù cùng nằm chung một thế hệ nhưng Apple A18 có hai phiên bản khác nhau, một là A18 trang bị trên iPhone 16 và 16 Plus, hai là A18 Pro trang bị trên iPhone 16 Pro và 16 Pro Max. Cả hai chip này cùng được sản xuất trên quy trình 3nm giống như A17 Pro vào năm ngoái.



Apple né tránh việc so sánh trực tiếp giữa sức mạnh của A18 và A18 Pro trên dòng iPhone 16 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WCCFTECH

Nếu đang tự hỏi về sự khác biệt ra sao giữa A18 và A18 Pro, người dùng có thể phải thất vọng khi Apple dường như đang cố gắng tránh so sánh trực tiếp giữa hai phiên bản chip có trên loạt iPhone 16. Thay vào đó, công ty nhấn mạnh vào những cải tiến của A18 so với A16 Bionic có trên iPhone 15 tiêu chuẩn. So với chip đó, Apple cho biết A18 cung cấp hiệu suất nhanh hơn tới 40% và mức tiêu thụ điện năng thấp hơn tới 35%.

Với trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn là điểm thu hút chính, Apple không lãng phí thời gian để làm nổi bật các tính năng của A18 được thiết kế để xử lý mạnh mẽ trên thiết bị cũng như dành nhiều tài nguyên đáng kể cho Neural Engine 16 lõi. Chip cũng trang bị CPU 6 lõi và GPU 5 lõi, đồng thời cải tiến hệ thống bộ nhớ của A18 nhằm mang lại mức tăng 17% băng thông có sẵn cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất.

Trong khi đó, A18 Pro về cơ bản là cùng một con chip với A18 nhưng có một vài nâng cấp quan trọng. Những nâng cấp này bao gồm bộ nhớ đệm lớn hơn để tăng hiệu suất chung, GPU 6 lõi cũng như một số công cụ bổ sung để xử lý phương tiện, cho phép hiển thị ProMotion tốc độ làm mới cao, quay video ProRes và mã hóa nhanh.

Mặc dù vậy, công ty chỉ đưa ra những con số so sánh trực tiếp với A17 Pro có trên iPhone 15 Pro, bao gồm CPU nhanh hơn 15%, GPU nhanh hơn 20% (với hiệu suất dò tia lên đến 3 lần) và điện năng tiêu thụ ít hơn 20%. A18 Pro trang bị trên iPhone 16 Pro có Neural Engine 16 lõi mang đến khả năng thực hiện 35.000 tỉ phép tính mỗi giây.

Với việc tất cả các mẫu iPhone 16 đều đi kèm chip thế hệ mới nhất của Apple, người dùng sẽ không còn phải cảm thấy quá áp lực khi lựa chọn giữa phiên bản thông thường với phiên bản Pro nữa.