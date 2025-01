Chip DDR5 của Trung Quốc lạc hậu 5 năm so với Samsung

Theo Tom's Hardware, một nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết diện tích khuôn của chip DDR5 16 gigabit do CXMT sản xuất lớn hơn 40% so với chip DDR5 tương đương của Samsung Electronics. Samsung hiện là nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất thế giới sử dụng các công nghệ in thạch bản tiên tiến.

Cụ thể, diện tích tinh thể của chip DDR5 do CXMT sản xuất được xác định là 68,06 mm², trong khi chip của Samsung chỉ có diện tích 48,9 mm², điều này cho thấy rõ ràng lợi thế về kích thước của công ty Hàn Quốc.

Công nghệ chip DDR5 của CXMT kém xa các đối thủ ngoài Trung Quốc ẢNH: CXMT

Sự lạc hậu về công nghệ sản xuất chip DDR5 của CXMT

Báo cáo từ TechInsights cho biết, khi Micron, Samsung và SK Hynix bắt đầu phát hành chip DDR5 16 gigabit vào năm 2021, diện tích khuôn của họ dao động từ 66,26 đến 72,21 mm², nhưng các công ty này đã nỗ lực giảm kích thước kể từ đó. Điều này cho thấy các sản phẩm của CXMT hiện tại có đặc tính tương đương với chip DDR5 thế hệ đầu tiên của các nhà sản xuất ngoài Trung Quốc, tương đương sự tụt hậu khoảng 4 đến 5 năm so với các giải pháp hiện đại.

Ngoài ra, chi phí sản xuất của CXMT có thể cao hơn, cùng với nguy cơ gặp phải các vấn đề liên quan đến mức độ sai sót. Tuy nhiên, các đối tác của CXMT vẫn có thể sản xuất các mô-đun bộ nhớ DDR5-6000 dựa trên chip của hãng, có nghĩa về mặt hiệu suất, sản phẩm của họ vẫn có thể cạnh tranh. Quan trọng hơn, các khách hàng Trung Quốc của CXMT tất nhiên sẽ cảm thấy hài lòng khi có được quyền tiếp cận với loại bộ nhớ này thay vì không có lựa chọn nào khác do nhiều hạn chế liên quan đến lệnh cấm.