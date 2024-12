Chip lượng tử siêu mạnh của Google có đủ để đe dọa Bitcoin?

Google đang gây sốc trong cộng đồng công nghệ khi công bố Willow - chip lượng tử có thể giải được phép tính siêu khó trong vòng 5 phút mà siêu máy tính mạnh nhất thế giới hiện nay cần tới 10 triệu tỉ tỉ năm mới hoàn thành.

Sức mạnh của Willow ngay lập tức trở thành nỗi lo lớn với cộng đồng blockchain. Nhiều người sợ với khả năng kinh ngạc của chip lượng tử, các thuật toán mã hóa hiện đại sẽ bị phá vỡ. Mạng Bitcoin bị đe dọa, ví tiền điện tử của người dùng có thể bị "bẻ khóa" trong tích tắc. Tính năng quan trọng bậc nhất của tiền mã hóa là bảo mật sẽ bị gặp nguy.

Tuy nhiên trước khi trả lời cho câu hỏi chip lượng tử có đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán bảo mật của Bitcoin, chúng ta cần hiểu rõ cơ chế hoạt động của cả hai.

Máy tính lượng tử mạnh đến mức nào?

Sức mạnh vượt trội của máy tính lượng tử so với siêu máy tính nằm ở cách xử lý thông tin. Hệ thống máy tính truyền thống hoạt động bằng cách sử dụng bit nhị phân (0 và 1) để thực hiện các phép tính tuần tự, thông qua tiến trình tuyến tính.



Còn máy tính lượng tử dùng qubit, có thể tồn tại ở trạng thái chồng chập (cả 0 và 1 cùng lúc). Khi qubit được xếp chồng, chúng tương tác ngay lập tức, cho phép hệ thống xử lý nhiều phép tính song song. Điều này cho phép máy tính lượng tử thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên biệt, chẳng hạn như các bài toán tối ưu hóa, mô phỏng phân tử và thử nghiệm mật mã. Trong khi các hệ thống máy tính truyền thống không đáp ứng được nhiệm vụ này do các ràng buộc tuyến tính.

Minh họa mạng Bitcoin trước sức mạnh của máy tính lượng tử ẢNH: BITCOINIST

Việc chip Willow của Google ra đời không chỉ mang đến ý nghĩa về sức mạnh của điện toán lượng tử mà nó mở ra nhiều tiềm năng lớn hơn trong việc giải quyết những thách thức trước đây được gắn nhãn "không thể vượt qua". Nhưng nó cũng làm dấy lên mối lo ngại về tác động của chúng đối với thuật toán mật mã, trong đó nổi bật là tiền điện tử. Bitcoin và nhiều hệ thống blockchain đang dựa vào thuật toán mật mã được thiết kế để phòng thủ vững chắc trước các cuộc tấn công cổ điện. Nhưng sức mạnh của điện toán lượng tử đã làm dấy lên nhiều mối lo tiềm tàng.

Cơ chế bảo mật của Bitcoin: Khóa công khai và khóa riêng tư

Bitcoin dùng thuật toán chữ ký số mật mã đường cong Elliptic (ECDSA - Elliptic Curve Digital Signature Algorithm), nhằm xây dựng Private Key (khóa riêng tư) và Public Key (khóa công khai). Trong khi khóa công khai được chia sẻ rộng rãi như một địa chỉ để có thể nhận Bitcoin, khóa riêng tư được giữ bí mật tối đa và được dùng để ký giao dịch, chứng minh quyền sở hữu và cho phép chuyển tiền.

Tiền đề bảo mật của ECDSA nằm ở bài toán nổi tiếng Logarit Rời Rạc Đường Cong Elliptic, chứng minh từ khóa công khai, không thể tìm được khóa riêng tư. Nói cách khác, ngay cả các siêu máy tính hiện nay cũng không thể dò ra khóa riêng tư của người dùng Bitcoin, do đó việc làm giả chữ ký hoặc cố gắng bẻ khóa để truy cập vào ví Bitcoin gần như không thể. Đó là lý do vì sao quy trình tạo khóa riêng tư, khóa công khai được xem là an toàn.

Cách máy tính lượng tử đe dọa cơ chế phòng thủ của Bitcoin