Chip M3 Pro của Apple gây thất vọng về hiệu năng

Theo đó, kết quả kiểm chuẩn (benchmark) Geekbench 6 cho các mẫu MacBook Pro mới cho thấy, chip M3 nhanh hơn tới 20% so với chip M2, M3 Pro nhanh hơn 6% so với M2 Pro và M3 Max nhanh hơn tới 50% so với M2 Max và gần ngang bằng với chip M2 Ultra, theo Macrumors.

Dòng MacBook Pro sử dụng con chip M3 của Apple

Reuters

Cả M2 Pro và M3 Pro đều được trang bị CPU (đơn vị xử lý trung tâm) lên tới 12 nhân, nhưng M3 Pro có ít hơn 2 nhân CPU hiệu năng cao. Vì vậy, mặc dù M3 Pro được sản xuất bằng quy trình 3nm cải tiến của TSMC, so với 5nm của M2 Pro, nhưng hiệu suất đạt được của con chip giảm do sự thay đổi này. Apple cho biết M3 Pro cũng có băng thông bộ nhớ ít hơn 25% và ít lõi GPU hơn so với M2 Pro.

Nhìn chung, các dòng chip M3 không chỉ mang lại những cải tiến về hiệu năng và hiệu suất sử dụng năng lượng so với chip dòng M2 mà còn có GPU (đơn vị xử lý đồ họa) nâng cấp với sự hỗ trợ dò tia được tăng tốc phần cứng và đổ bóng lưới (dành cho việc tính toán và xử lý đa giác, trong xử lý đồ họa) để cải thiện khả năng hiển thị đồ họa trong game.



Ngoài ra, thông số kỹ thuật của Apple chỉ ra, tất cả các mẫu MacBook Pro 14 inch và 16 inch mới đều cung cấp độ sáng tối đa lên tới 600 nit cho nội dung tiêu chuẩn/SDR, tăng 20% so với mức tối đa 500 nit trên các mẫu trước đó. Điều này có nghĩa là máy tính xách tay hiện có độ sáng tối đa tương tự như dòng máy Studio Display của Apple.