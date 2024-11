Xuất hiện trên sóng 'On Trending' của Báo Thanh Niên, top 3 The Next Gentleman 2024 nói về nhiều thay đổi sau cuộc thi. Đặc biệt, Á quân 1 Chip Nguyễn bật mí 'tình trường' và sự thay đổi gu bạn gái sau khi tiếp xúc với các supporter xinh đẹp trong show. Chip Nguyễn cũng bất ngờ tiết lộ hình mẫu lý tưởng của mình trong số những sao nữ tại The Next Gentleman 2024.

Chip Nguyễn tiết lộ đổi gu bạn gái sau The Next Gentleman 2024 | ON TRENDING

