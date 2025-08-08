Chợ cóc 'mọc' nhan nhản, bày bán thịt heo dưới lòng đường Hà Nội

Theo ghi nhận của Thanh Niên, chợ cóc đang xuất hiện nhan nhản ở nhiều địa bàn nhiều phường tại Hà Nội. Đa phần các mặt hàng kinh doanh tại chợ cóc là hoa tươi, trái cây, thịt, cá tươi sống…
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Tại P.Dương Nội, chợ cóc, các điểm kinh doanh nhỏ lẻ xuất hiện rải rác từ nút giao Nguyễn Thanh Bình - Vạn Phúc, kéo dài vài cây số và tập trung đông đúc ở tuyến đường Nguyễn Trác
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Còn tại địa bàn P.Yên Nghĩa, thịt heo tươi sống được đặt trên những tấm bìa giấy hoặc tấm xốp, bày bán dưới lòng đường QL6. Thỉnh thoảng lại có người dân dừng đỗ phương tiện để mua bán, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông qua khu vực này.
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
