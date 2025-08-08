Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Chợ cóc 'mọc' nhan nhản, bày bán thịt heo dưới lòng đường Hà Nội

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
08/08/2025 10:06 GMT+7

Dạo một vòng qua các tuyến phố trên địa bàn Hà Nội, không khó để bắt gặp chợ cóc, tụ điểm kinh doanh tự phát… 'mọc' trên vỉa hè. Thậm chí có nơi, nhiều người còn bày bán thịt heo dưới lòng đường.

Chợ cóc 'mọc' nhan nhản, bày bán thịt heo dưới lòng đường Hà Nội- Ảnh 1.

Mới đây, UBND TP.Hà Nội đã ban hành công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về xử lý dứt điểm các chợ không phù hợp quy hoạch (chợ cóc - PV), các tụ điểm kinh doanh tự phát và hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Chợ cóc 'mọc' nhan nhản, bày bán thịt heo dưới lòng đường Hà Nội- Ảnh 2.

Theo số liệu rà soát, trên địa bàn Hà Nội hiện tồn tại 85 chợ cóc. Giám đốc Sở Công thương Võ Nguyên Phong cho biết, việc để chợ cóc tồn tại thuộc trách nhiệm của chính quyền các địa phương. Trong ảnh là chợ cóc gần Ngã Tư Sở (P.Thanh Xuân).

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Chợ cóc 'mọc' nhan nhản, bày bán thịt heo dưới lòng đường Hà Nội- Ảnh 3.
Chợ cóc 'mọc' nhan nhản, bày bán thịt heo dưới lòng đường Hà Nội- Ảnh 4.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, chợ cóc đang xuất hiện nhan nhản ở nhiều địa bàn nhiều phường tại Hà Nội. Đa phần các mặt hàng kinh doanh tại chợ cóc là hoa tươi, trái cây, thịt, cá tươi sống…

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Chợ cóc 'mọc' nhan nhản, bày bán thịt heo dưới lòng đường Hà Nội- Ảnh 5.
Chợ cóc 'mọc' nhan nhản, bày bán thịt heo dưới lòng đường Hà Nội- Ảnh 6.

Tại P.Dương Nội, chợ cóc, các điểm kinh doanh nhỏ lẻ xuất hiện rải rác từ nút giao Nguyễn Thanh Bình - Vạn Phúc, kéo dài vài cây số và tập trung đông đúc ở tuyến đường Nguyễn Trác

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Chợ cóc 'mọc' nhan nhản, bày bán thịt heo dưới lòng đường Hà Nội- Ảnh 7.

Chợ cóc trên trục đường Nguyễn Thanh Bình - Nguyễn Trác chủ yếu xuất hiện vào buổi chiều mỗi ngày, ở vỉa hè của làn đường hướng đi từ trung tâm thành phố ra ngoại thành

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Chợ cóc 'mọc' nhan nhản, bày bán thịt heo dưới lòng đường Hà Nội- Ảnh 8.
Chợ cóc 'mọc' nhan nhản, bày bán thịt heo dưới lòng đường Hà Nội- Ảnh 9.

Còn tại địa bàn P.Yên Nghĩa, thịt heo tươi sống được đặt trên những tấm bìa giấy hoặc tấm xốp, bày bán dưới lòng đường QL6. Thỉnh thoảng lại có người dân dừng đỗ phương tiện để mua bán, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông qua khu vực này.

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Chợ cóc 'mọc' nhan nhản, bày bán thịt heo dưới lòng đường Hà Nội- Ảnh 10.

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, Hà Nội đã yêu cầu các phường, xã tuyên truyền người dân không mua bán tại chợ tự phát. Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trực tiếp nếu không hoàn thành mục tiêu về nội dung này. Về quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, Hà Nội giao Sở NN-MT rà soát toàn bộ cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, phân loại cơ sở không phép, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong ảnh là điểm bán, giết mổ vịt tự phát trên đường Trung Thư (P.Trung Văn).

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tin liên quan

Chợ cóc vẫn 'sống khỏe' trong chiến dịch đòi lại vỉa hè Hà Nội

Chợ cóc vẫn 'sống khỏe' trong chiến dịch đòi lại vỉa hè Hà Nội

Chiến dịch đòi lại vỉa hè Hà Nội mới chỉ tác động đến phần nổi là các cửa hàng kinh doanh trục đường lớn, trong khi phần chìm là chợ cóc tại các ngõ nhỏ, khu dân cư vẫn tiếp tục tồn tại.

Khám phá thêm chủ đề

chợ cóc chợ tạm hà nội giết mổ gia cầm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận