Chợ cóc 'mọc' nhan nhản, bày bán thịt heo dưới lòng đường Hà Nội

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, Hà Nội đã yêu cầu các phường, xã tuyên truyền người dân không mua bán tại chợ tự phát. Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trực tiếp nếu không hoàn thành mục tiêu về nội dung này. Về quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, Hà Nội giao Sở NN-MT rà soát toàn bộ cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, phân loại cơ sở không phép, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong ảnh là điểm bán, giết mổ vịt tự phát trên đường Trung Thư (P.Trung Văn).