Chó đánh hơi được mùi ung thư, giúp chủ thoát chết

Nghe có vẻ khó tin, nhưng trong trường hợp của một phụ nữ ở Wisconsin (Mỹ), được đăng trên tờ Milwaukee Journal Sentinel - tờ báo lớn nhất ở bang Wisconsin (Mỹ), không phải bác sĩ mà chính chú chó cưng đã phát hiện cơn đau bụng của cô là ung thư nhờ đánh hơi, theo tờ Times Now News.

Chú chó Husky Siberia của cô Herfel thường chúi mũi vào bụng dưới của cô và đánh hơi chăm chú như thể có thứ gì đó bị đổ ra quần áo của cô.



Và sau khi thấy nó làm vậy 3 lần, cô đã đi khám bệnh và các bác sĩ đã chẩn đoán là u nang buồng trứng, rồi cho thuốc về uống.

Nhưng con chó vẫn tiếp tục đánh hơi cô hết lần này đến lần khác, rồi nó trốn sau tủ quần áo. Cuối cùng người phụ nữ đã đến bác sĩ phụ khoa để kiểm tra, và được chẩn đoán ung thư buồng trứng giai đoạn 3.

Sau đó, người phụ nữ phải trải qua hóa trị và cắt bỏ tử cung.

Tại sao chó có thể phát hiện ung thư?

Sau khi việc điều trị của cô Herfel kết thúc, 1 năm sau, chú chó lại bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Lần này là ung thư tái phát ở gan của người phụ nữ. Một năm sau, ung thư đã di căn đến vùng xương chậu. Hiện người phụ nữ đã chữa khỏi ung thư.

Con chó của cô cũng có phản ứng tương tự khi có một người bạn của cô bị ung thư buồng trứng và một lần khác khi nhân viên sửa chữa nhà bếp đến nhà cô.

Theo một đánh giá năm 2021 được công bố trên tạp chí về bệnh truyền nhiễm BMC Infectious Disease journal, các chuyên gia đã biết chó có cơ quan cảm nhận mùi rất nhạy cảm và khả năng phát hiện mùi của chúng vượt trội con người hoặc các thiết bị điện tử.

Theo một bài báo nghiên cứu được đăng trên tạp chí nghiên cứu về chó Canine Medicine and Genetics vào năm 2022, hệ thống khứu giác mạnh mẽ giúp chó phát hiện ra mùi tinh tế của tế bào ung thư do các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi gây ra - ngay cả ở nồng độ nhỏ nhất trong không khí. Một số tổ chức cũng đã huấn luyện chó để phát hiện mùi bệnh tật của con người trong các mẫu bệnh phẩm da, nước tiểu và hơi thở, theo Times Now News.