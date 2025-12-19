'Chợ giọng nói AI' tiên phong: Thu nhập thụ động từ giọng nói của bạn với Vbee

Gia tăng thu nhập với Thư viện giọng cộng đồng của Vbee ẢNH: VBEE

Trong những năm gần đây, thị trường nội dung số phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu sử dụng giọng đọc ngày càng tăng trong các lĩnh vực như quảng cáo, giáo dục trực tuyến, sách nói, video và podcast. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều voice talent (người có giọng hay, chuyên nghiệp) vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc ổn định, đặc biệt là các giọng đọc tự do hoặc mới gia nhập thị trường.

Phần lớn voice talent hiện nay phải chủ động tìm kiếm cơ hội thông qua các hội nhóm, cộng đồng trên mạng xã hội hoặc chờ đợi lời mời từ khách hàng. Việc thiếu một nền tảng trung gian hiệu quả khiến nhiều giọng đọc chất lượng tốt ít được biết đến, trong khi thu nhập lại phụ thuộc vào số lượng dự án ngắn hạn và mang tính thời điểm.

Chợ giọng nói AI - nền tảng kết nối voice talent với thị trường

Xuất phát từ thực tế đó, Vbee AIVoice đã phát triển Thư viện giọng nói cộng đồng như một nền tảng tập trung, nơi giọng nói được số hóa, quản lý và phân phối một cách bài bản. Đây là chợ giọng nói AI đầu tiên được triển khai tại Việt Nam.

Thư viện giọng được xây dựng như một kho giọng mở, nơi người dùng trong hệ sinh thái Vbee có thể số hóa đưa giọng nói cá nhân của mình lên, đồng thời có thể lựa chọn và sử dụng các giọng đọc AI cho nhiều mục đích khác nhau. Với mỗi lượt sử dụng, chủ sở hữu giọng đọc sẽ nhận được khoản thu nhập tương ứng.

Dễ dàng cá nhân hóa giọng nói để tạo thu nhập thụ động

Trên vbee.vn, không chỉ voice talent, bất kỳ ai cũng có thể biến giọng nói của mình thành nguồn thu nhập thụ động thông qua tính năng Nhân bản giọng nói chuyên nghiệp. Chỉ với vài phút thu âm theo kịch bản mẫu hoặc tận dụng các file audio sẵn có, người dùng đã có thể số hóa giọng nói của mình.

Với dữ liệu thu âm đạt chất lượng cao, các voice talent có thể tạo ra giọng nói cá nhân có độ tự nhiên và chất lượng tiệm cận phòng thu. Trước khi gửi lên hệ thống để được huấn luyện trực tuyến, người dùng cần đọc thêm một đến hai câu để xác thực giọng nói (voice biometrics) trên dữ liệu mình vừa đưa lên. Sau khi vượt qua các vòng kiểm duyệt, giọng nhân bản có thể được công khai trên Thư viện giọng Vbee và sẵn sàng tạo ra doanh thu mỗi khi được lựa chọn và sử dụng.

Dễ dàng cá nhân hóa giọng nói để tạo thu nhập thụ động ẢNH: VBEE

Theo đại diện Vbee, lo ngại về việc giọng nói bị sao chép là điều dễ hiểu, bởi giọng nói cá nhân đã bị thu thập "ngầm" trên khá nhiều nền tảng số và có thể bị khai thác cho mục đích xấu. Thư viện giọng cộng đồng vì vậy được quản lý, kiểm duyệt và bảo mật theo các tiêu chuẩn quốc tế, từ đó góp phần xây dựng một hệ sinh thái khai thác giọng nói minh bạch, an toàn và bền vững trên Vbee.

Tăng động lực sáng tạo với bảng xếp hạng giọng đọc theo tuần

Bên cạnh cơ chế chia sẻ và sử dụng giọng đọc, Vbee AIVoice còn triển khai bảng xếp hạng giọng đọc theo tuần nhằm khuyến khích các voice talent nâng cao chất lượng giọng và mức độ tương tác.

Cụ thể, hệ thống sẽ ghi nhận và xếp hạng hai nhóm giọng đọc gồm: Top 3 giọng đọc Thịnh hành, là các giọng được sử dụng nhiều nhất trong tuần; và Top 3 giọng đọc Mới nổi, là những giọng mới có tốc độ tăng trưởng sử dụng nhanh. Các giọng này sẽ được xét và được trao thưởng tiền mặt hằng tuần lên tới 200.000 đồng mỗi giải.

Bảng xếp hạng giọng đọc theo tuần của Vbee AIVoice ẢNH: VBEE

Theo Vbee, bảng xếp hạng không chỉ mang ý nghĩa khích lệ tài chính mà còn giúp voice talent gia tăng độ nhận diện trong "chợ giọng nói", từ đó tiếp cận nhiều người dùng hơn.

Lợi ích song song cho cộng đồng và hệ sinh thái Vbee

Không chỉ tạo thêm nguồn thu nhập thụ động cho voice talent, thư viện giọng còn giúp người dùng Vbee AIVoice có thể truy cập một kho giọng chất lượng và đa dạng, phủ khắp các tỉnh thành, giọng địa phương trên toàn quốc. Tới nay, đã có hàng nghìn giọng cộng đồng công bố và hàng tỉ lượt sử dụng trên nền tảng vbee.vn.

Việc nhiều cá nhân cùng tham gia đóng góp giọng nói góp phần hình thành một hệ sinh thái giọng nói mở, nơi giá trị được tạo ra và phân phối công bằng giữa nền tảng và cộng đồng. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào việc săn dự án thủ công, voice talent nay có thêm một kênh khai thác giọng nói dài hạn, trong khi Vbee từng bước xây dựng nền tảng chợ giọng nói đầu tiên tại Việt Nam, hướng đến phát triển bền vững và có trách nhiệm.