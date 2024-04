Chờ HLV Hoàng Anh Tuấn chứng tỏ bản lĩnh thầy nội

Câu chuyện "ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nên giao cho thầy nội hay thầy ngoại" thời gian qua chỉ tạo ra làn sóng tranh cãi rất nhỏ. Bởi lẽ lâu nay trong làng bóng đá Việt, đại đa phần thành công ở đội tuyển quốc gia và U.23 thuộc về HLV ngoại.

HLV Park Hang-seo mang về cho đội tuyển Việt Nam cả một kỷ nguyên thành công với chức vô địch AFF Cup 2018, suất đá tứ kết Asian Cup 2019, vòng loại 3 World Cup 2022, chưa kể 2 HCV SEA Games 31, 32, vị trí hạng tư ở ASIAD 18. HLV Henrique Calisto đưa lứa "vàng" lên ngôi vương AFF Cup 2008, giành HCB SEA Games 25. HLV Toshiya Miura cũng giúp U.23 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 28... Trong khi đó, dấu ấn thầy nội rất mờ nhạt.

Cũng vì vậy mà trong 10 năm qua, ngoài giai đoạn nắm quyền ngắn ngủi của HLV Nguyễn Hữu Thắng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) luôn "khoán" vị trí huấn luyện đội tuyển quốc gia lẫn U.23 cho HLV ngoại.

HLV Hoàng Anh Tuấn VFF

Cũng có những trường hợp hãn hữu, như HLV Đinh Thế Nam từng dẫn dắt U.23 Việt Nam dự giải U.23 Đông Nam Á 2022, sau đó đến ông Hoàng Anh Tuấn đưa đội dự giải U.23 Đông Nam Á 2023 và ASIAD 19. Tuy nhiên, sự thật mất lòng là, đó đếu là những giải VFF không đặt nặng mục tiêu vô địch, mà chỉ thuần túy cọ xát tích lũy kinh nghiệm. Còn những giải đấu buộc phải có thành tích như SEA Games, hoặc đẳng cấp cao như U.23 châu Á, ghế huấn luyện luôn thuộc về HLV nước ngoài.

Lý giải nguyên nhân thầy ngoại luôn được ưu tiên hơn thầy nội trước những trận đánh lớn, bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng nhận định: "Bởi thầy ngoại luôn có vị thế và cái uy lớn hơn khi đối diện cầu thủ so với thầy nội". BLV Vũ Quang Huy đánh giá: "Nếu kết quả không tốt, việc bị số đông người hâm mộ công kích sẽ mang đến sức ép khổng lồ cho thầy nội nào ngồi vào ghế nóng".

Tuy nhiên, chỉ cần một thành công, định kiến về HLV nội có thể sẽ thay đổi. Đây sẽ là lần đầu tiên, U.23 Việt Nam bước vào giải U.23 châu Á với một chiến lược gia "của nhà trồng được". Lựa chọn mang tên Hoàng Anh Tuấn phù hợp, bởi ông từng huấn luyện nhiều lứa cầu thủ giỏi, đã dành 10 năm tâm huyết cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Những dấu son trong sự nghiệp như giành vé đến U.20 World Cup 2017, vô địch U.23 Đông Nam Á 2023, cũng cho thấy tài thao lược của HLV Hoàng Anh Tuấn.

U.23 Việt Nam sẽ tạo nên sức bật? VFF

Song, HLV quê Khánh Hòa vẫn cần một điểm nhấn lớn hơn, không chỉ để chứng tỏ bản lĩnh cầm quân trong giai đoạn "nước sôi lửa bỏng", mà còn cho thấy những chiến lược gia nội đủ khả năng đảm nhiệm mục tiêu khó, dù niềm tin cho các đội tuyển đã chạm đáy sau những thất bại triền miên 2 năm qua.

Sau nhiều năm, các HLV nội đã học để nâng cấp trình độ, cập nhất kiến thức mới, thông thạo ngoại ngữ hơn, cũng như linh hoạt hơn để đối đầu với những đội mạnh tầm quốc tế (thay vì chỉ "tung hoành" ở sân chơi trong nước). Những gì HLV Hoàng Anh Tuấn làm được ở giải U.23 châu Á sẽ cho thấy HLV nội có thể tiến xa đến đâu, chịu đựng áp lực tốt đến thế nào.

BLV Quang Tùng đánh giá: "HLV Hoàng Anh Tuấn có cái duyên với bóng đá trẻ, có sự liên kết với các lứa trẻ trong nhiều năm qua. Ông cũng có sự linh hoạt, không quá trẻ để bồng bột, cũng không già để bảo thủ, cực đoan. HLV Hoàng Anh Tuấn thuộc mẫu HLV quyết liệt, nhưng vẫn thực dụng vừa đủ để giải quyết những trận đấu then chốt. Vấn đề chỉ là có cái duyên hay không, tức là cần thêm may mắn. Ở giải U.20 châu Á 2023, U.20 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn từng giành 6 điểm nhưng vẫn bị loại. Mong lần này vận may không ngoảnh mặt với đội".